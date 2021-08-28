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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نهاية اختبار PCR.. تطوير تحليل لفيروس كورونا يعطي نتائج في 10 دقائق

مزايا اختبار فيروس
مزايا اختبار فيروس كورونا الجديد

ووجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تحليل فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة برمنغهام،  إنه تم اكتشاف اختبار جديد RTF-EXPAR للكشف عن فيروس كورونا Covid بشكل أسرع  وأكثر دقة كما يفعل تحليل PCR، ويمكن طرح هذا الإختبار في ثلاثة أشهر فقط.

 

مزايا اختبار فيروس كورونا الجديد



ويزعم الخبراء، أنهم طوروا جهاز تحليل مسحة يعطي نتيجة فورية في أقل من ثلاث دقائق، ويعتبر اختبارات التدفق الجانبي السريع هي الأسرع حاليًا في السوق ، حيث يتم تشخيصها في أقل من نصف ساعة ، ولكنها أقل موثوقية ولا يمكن استخدامها للسفر إلى الخارج.

ووجد الباحثون، أن الاختبار الجديد المعروف باسم RTF-EXPAR  كانت دقته "مكافأة" لتحليل PCR ، مما أدى إلى النتيجة الصحيحة أكثر من تسعة في عشر مرات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

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وأفاد الباحثون، أنه في الواقع ، يستغرق اختبار PCR يومًا كاملاً في المتوسط ​​لتقديم نتيجة بسبب الوقت الذي تستغرقه العينة وإرسالها إلى المختبر لتحليلها، إلا أنه تتمثل الطريقة الجديدة في إدخال عينة مسحة من الحلق والأنف في آلة تبحث عن المادة الوراثية لـ فيروس كورونا وتضخيمها عدة مرات ثم يظهر ما إن كان الشخص مصاب بالفيروس ام لا.

وقال أحد الباحثين الذين أجروا الاختبار إنه سيكون "مناسبًا بشكل مثالي" للمطارات ويمكن طرحه في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر بدعم تجاري، وفي حين لم يتم الكشف عن التكلفة الدقيقة ، فقد وعدوا أنها ستكون "أرخص بكثير" من تحليل الـ PCR. 

 

تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا



ويأتي هذا التطور وسط الجدل المستمر حول النفقات الباهظة لاختبارات PCR المطلوبة للمسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة، والتي تبلغ تكلفة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل حوالي 65 جنيهًا إسترلينيًا ، لكن بعض العيادات الخاصة تتقاضى حوالي 200 جنيه إسترليني.

وأقر وزير الصحة ساجد جافيد بأن تكلفة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يمكن أن تكون "عائقًا" أمام الأشخاص الراغبين في السفر، وقال إن المستهلكين والأسر بحاجة إلى الحماية من "الممارسات الاستغلالية".

ويستخدم اختبار جامعة برمنجهام عملية تُعرف باسم طريقة تفاعل التضخيم الأسي (EXPAR) للكشف عن فيروس كورونا، و ستحتاج إلى مراجعتها من قبل مسؤولي الصحة قبل أن يتم التصريح باستخدامها على نطاق واسع في المملكة المتحدة ، مثل اختبارات التدفق الجانبي واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.

وقال تيم دافورن ، أستاذ التكنولوجيا الحيوية في كلية العلوم الحيوية بالجامعة، إن بساطة وسرعة هذا الاختبار الجديد تعني أنه مناسب بشكل مثالي للبيئات التي تتطلب إجابة سريعة بالقرب من الحاجة، مثل المطارات وأماكن الترفيه.

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