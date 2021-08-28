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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة خفيفة تغني عن منتجات التجميل باهظة الثمن

تجميل
تجميل

نشر بحث جديد فى مجلة Nutrients بأن تناول النساء لوجبة خفيفة تغنيهم عن منتاجات التجميل باهظة الثمن .

ووفقا لما نشر فى البحث إن تناول اللوز يجعل بشرة النساء أكثر نعومة أعطى العلماء مجموعة واحدة من النساء في منتصف العمر وجبتين 30 جرامًا من المكسرات يوميًا لمدة 24 أسبوعًا تم تقديم قضبان التين والجرانولا الأخرى.

 

أظهرت خطوط وجه أولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة من اللوز حوالي 20 مرة تحسنًا بنسبة 15 في المائة بعد 16 أسبوعًا.

 

أدى ذلك إلى دفع ما يصل إلى 16 لكل الأنف عند نهاية التجربة ، عندما كانت درجة لون البشرة أكثر تساويًا.

وجبة خفيفة تغنيكي عن منتجات التجميل

وقالت الدكتورة رجا سيفامامي ، مديرة الدراسة ، طبيبة الأمراض الجلدية في كاليفورنيا: "الاستهلاك اليومي للوز قد يكون وسيلة فعالة لتحسين مظهر تجاعيد الوجه ولون البشرة لدى النساء بعد سن اليأس".

 

وشدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث الآن حول مجموعة أكثر تنوعًا من النساء. 

منتاجات التجميل وجبة خفيفة المكسرات اللوز الأمراض الجلدية

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