تنسيق 2021 ..رابط نتيجة المرحلة الأولى وكليات قمة متاحة بالثانية

تنسيق الجامعات 2021 ، أعلنت وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستعلن غدا الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بـ تنسيق الجامعات 2021، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، مع إعلان موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية والأماكن الخالية بها.

عدد المسجلين بالمرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2021

كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق،عن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات .

وبدأ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بحد أدنى للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بعدد طلاب 22 ألفا و954 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية بـ269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا 33 طالبا.

وفي ذات السياق قال وائل السيد مسئول مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس إن الكلية شهدت اقبالا كثيفا من جانب طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الاولي من تنسيق الكليات 2021 .

وأضاف مسئول مكتب التنسيق خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان بكلية الزراعة جامعة عين شمس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامة الطلاب من الزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة .

وأكد وائل السيد علي جاهزية معمل الحاسب الآلي الموجودة بكلية الزراعة جامعة عين شمس؛ لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

وأشار مسئول التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس الي ان طلاب علمي علوم كافة حتي أصحب المجاميع الضعيفة يسجلون اولي رغباتهم بكليات القطاع الطبي وينتهوا بكلية العلوم

أما ع طلاب علمي رياضية يبدأون بتسجيل رغباتهم بكلية الهندسة وحاسبات ومعلومات، وبالنسبة لطلاب الشعبة الادبية يبدأون بكلية اقتصاد وعلوم سياسة واعلام والسن وتجارة وحقوق في المؤخرة مشيرا الي ان معظم الفتيات تسجلن كلية التربية اول رغباتهم .



ومن جانيها قالت خديجة الصادق، مدير مسئول تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس، ان الكلية شهدت اقبالا كثيفا من جانب طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الاولي يـ تنسيق الكليات 2021 .

وكشفت خديجة الصادق خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الكليات الاكثر تسجيلا للرغبات من جانب طلاب الثانوية العامة يأتي في المقدمة القطاع الطبي بالنسبة لكافة طلاب علمي علوم حتي اذا كان الطالب حاصل علي 50% وينتهي بكلية العلوم ، وفي المقابل طلاب علمي رياضة يسجلون اولي راغباتهم هندسة وحاسبات ومعلومات أما عن طلاب الشعبة الادبية يبدأون تسجيل رغباتهم في كلية سياسة واقتصاد وآثار و آداب و تربية .

تنسيق الجامعات 2021

كليات قمة متاحة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021

أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 بهذه المجاميع سوف نري انخفاض الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية والعلمية بالمرحلة الثانية .

وأشار الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لصدي البد ان سوف نلاحظ انخفاض قبول الجامعات هذا العام بكافة الكليات من الشعبة العلمية والادبية لذلك سوف نشاهد بعض كليات القمة في المرحلة الثانية هذا العام.





وأضاف الخبير التربوي أن هذا العام تاريخي بالنسبة للثانوية العامة من حيث استحداث طرق الامتحان بالإضافة إلى التصحيح أيضا تم بشكل إلكتروني منوها ان نسبة الخطأ في التصحيح قد تكون صفرا .

ومن جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك انخفاضا ملحوظا سوف نشاهده في مؤشرات تنسيق الجامعات 2021 .

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن الثانوية العامة 2021 ستخرج طلابا قادرين على التفكير، ويمتلكون قدرات عقلية، كما ستعبر عن تفوق حقيقي في المرحلة الثانوية، وتنهي عصر التفوق الوهمي الذي كان الطلاب يحصلون فيه على مجاميع مرتفعة، وعلى أساسها يتم رفع الحد الأدنى للالتحاق بكليات القمة.



ويقدم موقع “صدى البلد” خدمات لطلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الثانية قبل انطلاقها، وبعض الخطوات والقواعد التى يجب اتباعها أثناء التسجيل بالتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات، وتشمل خطوات التسجيل الآتى:

- يقوم بالدخول إلى موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد2021 المحدد أو هنا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده.

تنسيق الجامعات 2021



• يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق به، وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرجا ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات، وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

• لا بد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بأن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• لا بد من أن يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات (وهذا متاح لهم) لا بد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ آخر تعديل فقط، أي يتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.

تنسيق الجامعات 2021

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2021:



1- يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) فى عدة مجموعات على النحو التالى:

- يلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب).

- كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

بالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية – العسكرية – المتفوقين) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة.

- اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات “القاهرة – عين شمس – حلوان”.

يتم القبول وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

* كليات التربية.

* كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض.

* المعاهد الفنية للتمريض.

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا (المنصورة – الزقازيق).

*مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).