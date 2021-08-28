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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهم الأخبار الدينية.. تنقية مكتبات المساجد من الأفكار المتطرفة.. وأعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات في جامعة الأزهر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الدينية المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

اختبارات القدرات للعام الدارسي الجديد في جامعة الأزهر


كشف الدكتور محمد الشربيني ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن أعداد الطلاب والطالبات الذين سجلوا لإجراءات اختبارات القدرات للعام الدارسي الجديد 2021-2022.

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كيفية التسجيل الإلكتروني للعاملين للمشاركة في البطولات


أعلنت اللجنة الرياضية بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف عن إتاحة الفرصة للعاملين في الأزهر ممن يمارسون رياضات (كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، والألعاب الأخرى)؛ للالتحاق بالفرق الرياضية التي سيتم تشكيلها وإعدادها لتمثيل منتخبات الأزهر الشريف في البطولات المختلفة للرياضات.

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بدء التسجيل الإلكترونيّ أمام الطلاب للتسكين بجامعة الأزهر.. غدا


أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر عن البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.

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موعد إعلان أسماء الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي


أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن دعوة جميع الشعراء المشاركين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الثاني لحضور الاحتفالية الكبرى للإعلان عن الفائزين بالمسابقة، وذلك يوم الخميس الموافق ١٦سبتمبر ٢٠٢١م.

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11 سبتمبر.. انطلاق الدورة التدريبية للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف


تطلق وزارة الأوقاف، في يوم 11 سبتمبر 2021م الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين، حيث تشهد هذه الدورة المشتركة مشاركة إحدى عشرة واعظة من جمهورية السودان الشقيقة لأول مرة. 
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الأوقاف تكثف جهودها لنشر الدعوة بـ28 صفحة إلكترونية


كثفت وزارة الأوقاف جهودها في الفضاء الدعوي الإلكتروني من خلال إطلاق (28) صفحة وموقعًا وقناة وتطبيقًا ، بهدف التواصل مع الجمهور ، والنشر الدعوي ، والتثقيف الإلكتروني.

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وزير الأوقاف: فحص مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية لتنقيتها من الأفكار المتطرفة


طالب الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف، بسرعة تشكيل لجان لإعادة فحص مكتبات المساجد وما تحتويه من كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرا متشددا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة.

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الاخبار اختبارات القدرات الأزهر جامعة الأزهر البطولات أسماء الفائزين

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