شاومي تطور هاتفا من الزجاج الكهربائي يغير ألوان اللوحة الخلفية.. تفاصيل

تعمل شركة شاومي Xiaomi، حاليا على هاتف ذكي بزجاج كهربائي يمكنه تغيير الألوان بضغطة زر، حيث تعتزم عملاقة التقنية الصينية المنافسة في مجال الأجهزة المزودة بلوحة خلفية كهربائية، والتي كانت آخرها هاتف أوبو المميز OPPO Reno6 Pro + .

وذكرموقع "gizmochina" التقني،أن حساب التسريبات الموثوق به Digital Chat Station، على موقع ويبو Weibo الصيني، زعم أن شركة شاومي تختبر جهازا مزودا بلوحة خلفية الفوتوكرومية / كهربية منخفضة الطاقة.

ومن بين الهواتف التي تدعم هذه التقنية، يتميز هاتف فيفو Vivo S10 بظهر فوتو كرومي يتغير من البرتقالي إلى الأزرق عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتحدث عملية تغيير اللون نتيجة للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس.

هاتف فيفو Vivo S10

ومن ناحية أخرى، يمكن لهاتف أوبو المميز OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Edition الذي يحتوي على ظهر كهربائي قابل للتبديل من اللون الفضي إلى الأحمر والعكس صحيح، حيث يحدث تغير اللون عندما يتم تمرير الجهد عبر الجزء الخلفي الزجاجي.

هاتف أوبو المميز OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Edition

ولم تؤكد شاومي على ما إذا كانت تخطط لإطلاق هذا الهاتف ذو اللوحة الخلفية الضوئية / كهربية، أو ما إذا كان سيكون مجرد تصميم هاتف قيد التطوير، قد لا تستخدم شاومي أيضا الزجاج ولكن البلاستيك لأن الركيزة الأساسية يمكن أن تكون أيضًا من البولي كربونات، ولم تذكر التسريبات ماذا سيكون اسم هاتف شاومي المرتقب.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo S10

وحسب موقع Gizmochina، يأتي هاتف فيفو Vivo S10، بشاشة كبيرة بقياس 6.44 بوصة، من نوع OLED، وبجودة FullHD + ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش عريض أعلى منتصف الشاشة لكاميرا السيلفي المزدوجة بدقة 44 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل .

وجاء هاتف فيفو Vivo S10، بكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 64 ميجابكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر للعمق بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فلاش LED .

ويعمل هاتف فيفو Vivo S10، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 1100، بدقة تصنيع 6 نانو متر، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo S10، على بطارية بسعة 4050 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 433 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 7000 جنيه مصرى).