عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحويل المسار.. كريم صبري يكشف تفاصيل عمليات فعالة لإنقاص الوزن

كريم صبري
كريم صبري

عرضت الإعلامية منال سلامة، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية  تحويل المسار لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، التي أجراها  الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، وقدم الدكتور كريم صبري، تفاصيل إجراء عملية  تحويل المسار لأحد المرضى، وذلك في حلقة اليوم من  برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر، “نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية  تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

 

وأضاف "تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".

اقرأ أيضا

متى يعود مريض السمنة إلى حياته الطبيعية بعد إجراء التكميم؟..أستاذ جراحات يجيب..فيديو
 

وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.


قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.

 

وتابع "كريم صبري"، أن هناك امكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.

 

وأضاف "كريم صبري" أن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.

تحويل المسار كريم صبري تكميم المعدة انقاص الوزن اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

3 ملايين سنويا.. تفاصيل إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة بأياد مصرية

البنتاجون يعلن سحب القوات الأمريكية من مطار كابول

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

طالبان تعلن تشكيل حكومة كاملة خلال أسبوع وقرار عاجل بشأن مطار كابول

أشرف زكي يوضح عقوبة مزاولة العمل الفني دون ترخيص

البرلمان العربي: مؤتمر بغداد للتعاون خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الداخلي في العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يشبه نهاية العالم.. حريق هائل بجوار مختبرات كورونا ببريطانيا |فيديو

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

تنسيق الجامعات 2021.. مواعيد انطلاق وتقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

د. سلامة عمر يكتب: الفرار إلى العلم

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ