تحويل المسار.. كريم صبري يكشف تفاصيل عمليات فعالة لإنقاص الوزن

عرضت الإعلامية منال سلامة، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، التي أجراها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، وقدم الدكتور كريم صبري، تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لأحد المرضى، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر، “نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

وأضاف "تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".

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وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.



قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.

وتابع "كريم صبري"، أن هناك امكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.

وأضاف "كريم صبري" أن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.