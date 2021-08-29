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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| توضيح عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل المرحلة الثالثة من تطعيم منسوبي جامعة القاهرة بلقاح كورونا.. رابط إعلان نتيجة المرحلة الأولى والجامعات الخاصة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021.. رابط إعلان نتيجة المرحلة الأولى والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2021 ، تعلن وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية ٢٠٢١.

 

ننشر تفاصيل المرحلة الثالثة من تطعيم منسوبى جامعة القاهرة بلقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة سوف تبدأ قريبا المرحلة الثالثة من تطعيم جميع منسوبي الجامعة بـ لقاح كورونا.

 

رئيس اتحاد طلاب حلوان يكشف نوع اللقاح المستخدم فى تطعيمهم

أعلنت جامعة حلوان استمرار حملة تطعيم كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا، إضافة إلى بدء حملة لتطعيم كافة طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 

زراعة عين شمس تعلن عن جداول امتحانات الفصل الصيفي للبرامج

قال الدكتوراحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين  شمس انه تم الاعلان عن جدول امتحان الفصل الصيفي للبرامج الجديدة باللغة الانجليزية ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال الموقع الرسمي للكلية .

 

لجنة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة تزور جامعة أسوان

أستقبلت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لجنة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بوزارة التعليم العالى والتى ضمت الدكتور سلامة عبدالحميد عبد الهادى الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور عبدالحليم أحمد حمدى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادى،  والدكتور أحمد محمد حسنين صالح المدرس بكلية الهندسة بشبرا الخيمة جامعة بنها، والدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد المدرس بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

 

تنسيق 2021 ..رابط نتيجة المرحلة الأولى وكليات قمة متاحة بالثانية

تنسيق الجامعات 2021 ، أعلنت وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستعلن غدا الأحد الموافق 29 أغسطس 2021  نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بـ تنسيق الجامعات 2021، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، مع إعلان موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية والأماكن الخالية بها.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 ، مازال الطلاب يبحثون عنها ويحاولون الوصول إليها بشتى الطرق، أملا في امكانية اكتشاف احقيتهم في درجات زيادة ترفع من مجموعهم الكلي وتساعدهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها في تنسيق الكليات 2021.

 

245 طالباً تقدموا لأداء اختبارات قدرات التربية النوعية بجامعة سوهاج

أنهت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، فعاليات إختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية بقسمى التربية الموسيقية والتربية الفنية، وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن تسجيل إختبارات القدرات بالكلية إستمر لمدة ١٣ يوم على التوالي، وتقدم لها ٢٤٥ طالب، وأشرف عليها الدكتورة زينب محمود الشريف القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

 

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