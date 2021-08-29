عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المهرجان الكشفي والإرشادي الأول لجوالي وجوالات جامعة عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلق المهرجان الكشفي والإرشادي الأول لجوالي وجوالات جامعة عين شمس، صباح اليوم، الأحد، بمشاركة ١١ كلية من كليات الجامعة وهي ( الطب، الزراعة ، الهندسة، التجارة،  التربية ، التمريض، العلوم ، التربية النوعية،  الآداب،  الحقوق، الحاسبات و المعلومات)، بإشراف عام الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  وإشراف  محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأسماء علي خاطر مدير إدارة الجوالة. 

 

txt

تنسيق الجامعات 2021 .. ألسن عين شمس تحدد شروط القبول ببرامج الساعات المعتمدة

txt

زراعة عين شمس تعلن عن جداول امتحانات الفصل الصيفي للبرامج


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة.


ويستمر المهرجان الذي تنظمه لجنة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب  بالجامعة ،حتى ٣١ من أغسطس الجاري وذلك بالمخيم الكشفي الدائم بكلية الزراعة. 
 

ويهدف المهرجان إلى رفع الروح المعنوية للطلاب وتنمية روح التعاون وصقل مهارات الاعتماد على  النفس والقيادة  وروح الفريق.

4c943e64-bd3b-4288-9622-12c08fc45cda
4c943e64-bd3b-4288-9622-12c08fc45cda
86d1b958-e879-4307-bdf0-a9b134b4c5a7
86d1b958-e879-4307-bdf0-a9b134b4c5a7
cecf06e6-c33f-4ce6-8f09-cc99d5e4d48c
cecf06e6-c33f-4ce6-8f09-cc99d5e4d48c
جامعة عين شمس المهرجان الكشفي المهرجان الكشفي والارشادي جوالي وجوالات جامعة عين شمس كليات الجامعة

ترشيحاتنا

القوات الأمريكية تنفذ ضربة عسكرية في كابول

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك.. وخطة ريال مدريد لـ ضم محمد صلاح

أول رد فعل من عبدالقادر عقب انتهاء إعارته لسموحة وعودته لـ الأهلي

صاروخ أصاب منزلًا.. أطفال ونساء بين ضحايا هجوم مطار كابول الثانى

نشرة المحافظات | تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدى على محام..انهيار عقار في الإسماعيلية.. وعامل يذبح شقيقته بسوهاج

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا استولى على مليوني جنيه من عملاء البنوك.. فيديو وصور

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

برنس الإعلام الرياضى.. هاشتاج هانى حتحوت يتصدر تويتر بعد حديثه عن شيكابالا

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ