انطلاق المهرجان الكشفي والإرشادي الأول لجوالي وجوالات جامعة عين شمس

انطلق المهرجان الكشفي والإرشادي الأول لجوالي وجوالات جامعة عين شمس، صباح اليوم، الأحد، بمشاركة ١١ كلية من كليات الجامعة وهي ( الطب، الزراعة ، الهندسة، التجارة، التربية ، التمريض، العلوم ، التربية النوعية، الآداب، الحقوق، الحاسبات و المعلومات)، بإشراف عام الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإشراف محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأسماء علي خاطر مدير إدارة الجوالة.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة.



ويستمر المهرجان الذي تنظمه لجنة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ،حتى ٣١ من أغسطس الجاري وذلك بالمخيم الكشفي الدائم بكلية الزراعة.



ويهدف المهرجان إلى رفع الروح المعنوية للطلاب وتنمية روح التعاون وصقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة وروح الفريق.

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