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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. 4 شروط للطلاب الوافدين للالتحاق بـ آداب القاهرة

اداب القاهرة
اداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الإنجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .


وقال شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إنه يوجد عدة شروط يجب توافرها فى الطلاب الوافدين للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وهى اجتياز امتحان تحديد المستوى ، أن يكون الطالب حاصلا على 96%في اللغة الإنجليزية ،  أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الإنجليزية ، إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام.


وكانت قد نوهت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، على الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي بسرعة سداد المصروفات و تسليم الايصال لمكتب الساعات المعتمدة .

 

و أشارت إدارة الكلية ، إلى أن عدم سداد المصروفات الدراسية لا يعني الانسحاب من المقرر ، و في حالة عدم دخول الامتحان سوف يحتسب تقدير راسب للطالب .

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تنسيق الجامعات 2021..عميد سياسة واقتصاد القاهرة:حصول الطالب على الدرجة الكاملة شرط التحويل للكلية

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تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على شروط التحويل إلى كلية سياسة واقتصاد

 

نتيجة التماس آداب القاهرة 

وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .


كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط
http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI
 

على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من أغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .

 

ونوهت كلية الآداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر  من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بالكلية .
 

الطلاب الوافدين عميد كلية اداب القاهرة اداب القاهرة جامعة القاهرة الفصل الصيفي شروط التحاق الطلاب الوافدين

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