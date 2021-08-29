تنسيق الجامعات 2021 .. 4 شروط للطلاب الوافدين للالتحاق بـ آداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الإنجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .



وقال شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إنه يوجد عدة شروط يجب توافرها فى الطلاب الوافدين للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وهى اجتياز امتحان تحديد المستوى ، أن يكون الطالب حاصلا على 96%في اللغة الإنجليزية ، أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الإنجليزية ، إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام.



وكانت قد نوهت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، على الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي بسرعة سداد المصروفات و تسليم الايصال لمكتب الساعات المعتمدة .

و أشارت إدارة الكلية ، إلى أن عدم سداد المصروفات الدراسية لا يعني الانسحاب من المقرر ، و في حالة عدم دخول الامتحان سوف يحتسب تقدير راسب للطالب .

نتيجة التماس آداب القاهرة

وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .



كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط

‏http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI



على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من أغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .

ونوهت كلية الآداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بالكلية .

