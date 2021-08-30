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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معلومات جديدة عن ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 .. صور

معلومات جديدة عن
معلومات جديدة عن ميتسوبيشي اوتلاندر 2022

تواصل شركة ميتسوبيشي اليابانية تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارت، وذلك عبر نسختها القوية و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات "اوتلاندر موديل 2022"، حيث تنفرد النسخة العالمية بالعديد من الواصفات الخاصة بقوة المحرك، إلى جانب التجهيزات المختلفة والتي تتنوع بين وسائل الحماية و الامان، و برامج الرفاهية و التحكم ، إلى جانب وسائل مساعدة قائد المركبة.

قدرات ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 العالمية 

 

زودت السيارة اوتلاندر 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي النقلات مكون من 8 سرعات، و هذا يعني ارتفاع قوة الاحصنة إلى 20 حصانا، مع ارتفاع عزم الدوران بنسبة 25 نيوتن/متر، عن المحرك رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 2400 سي سي.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 العالمية

 

زودت السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 بالعديد من وسائل الامن و الحماية مثل خاصية التحذير من مغادرة المسار، و الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، وبرنامج متابعة النقاط العمياء، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS والتي تصل إلى وسائد، بالاضافة إلى خاصية التعرف على إشارات المرور، و مستشعرات ركن أمامية وخلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وفرامل يد كهربائية، إلى جانب مصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومرايات جانبية كهربائية.

ودعمت السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 من الداخل بقود حركة متعدد المهام، و مكييف هواء اوتوماتيكي، و قفل مركزي، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، تبدأ من 9 بوصة، بينما ترتكز على عجلات رياضية قياسها 18 بوصة مدعومة بجنوط معدينة، مع ونظام صوت Bose مزود بـ 10 مكبرات صوت ، وفتحة سقف بانورامية للفئات عالية التجهيز.

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