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منوعات

شحنة غريبة.. إيلون ماسك يرسل نملا وأفوكادو إلى الفضاء

صدى البلد

قرر"إيلون ماسك" مالك شركة الفضاء “سبيس إكس”  SpaceX أن يجعل من الفضاء نسخة أخرى من كوكب الارض بكل تفاصيلها، فقد أرسل مجموعة غريبة من المأكولات والمشروبات وكذلك الحشرات، وغيرها من الاحتياجات.

أرسل رجل الأعمال “إيلون ماسك” أمس الأحد، حمولة غريبة إلى النجوم، حيث  تم إطلاق شحنة من النمل والأفوكادو وذراع آلية بحجم الإنسان باتجاه محطة الفضاء الدولية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
 

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ومن المتوقع أن تصل شحنة الإمدادات والمواد التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية في وقت ما صباح الاثنين، وسيكون ذلك الإطلاق هو الثالث والعشرون لوكالة الفضاء الخاصة لوكالة ناسا منذ عام 2011.

وستتضمن الحمولة عينات من الخرسانة والخلايا الشمسية وعناصر أخرى سيتم اختبارها لمعرفة كيف تصمد في المدار.

أرسل علماء من جامعة ويسكونسن ماديسون بذور نباتية ، وأرسلت مستعمرة من النمل إلى المحطة الفضائية للبحث وهناك شحنة من الأرتيميا الحية في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من تجربة علمية تجريها فتيات الكشافة الأمريكية.

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أما عن ذراع الروبوت هو جزء من مشروع من قبل شركة يابانية ناشئة Gitai Inc، وهي مصممة لإجراء إصلاحات طفيفة في المدار ونأمل أن تصبح الذراعين يومًا ما معدات قياسية على المركبات الفضائية في جميع أنحاء النظام الشمسي.
 

 

إيلون ماسك سبيس إكس كوكب الارض الحشرات المأكولات

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