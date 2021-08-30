أخبار الفن.. المهن التمثيلية ترد علي شائعة أسامة عباس.. ومصير مسلسل أحمد حلمى عن نجيب محفوظ

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كشف محمد المعتصم رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر، حقيقة ما تردد حول منع حلقة هيفاء وهبى واجبارها من قبل أسرة البرنامج على ارتداء بنطلون بدلاً من الشورت الذى كانت ترتدته خلال الحفل ، وقبل التسجيل معهم .

وكتب محمد المعتصم عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلاً: محمد حماقي وهيفاء وهبي .. ضيوف صباح الخير يا مصر تابعوا اللقائين اللي عملتهم هدير ابو زيد وهيتذاعوا في برنامج صباح الخير يا مصر وبرنامج التاسعة".

كشفت الممثلة الكويتية جواهر خلال حلولها ضيفة فى أحد البرامج التليفزيونية عن معاناتها مع مرض السرطان ، والذى تم تشخيصه بشكل خاطىء فى بداية الأمر .

وأكدت الفنانة الكويتية جواهر خلال استضافتها فى برنامج كشف حساب مع الإعلامية مى العيدان ان التشخيص الخطأ من البداية كان السبب فى تأخرها فى أجراء الفحوصات الطبية لأكتشاف مرض السرطان ، ومحاربته بشكل مبكر .

أصدرت نقابة المهن التمثيلية منذ قليل بيانا أكدت فيه تقديرها إلى الفنان أسامة عباس ، واعتزازها بمشواره الفنى المشرف.

وحذرت نقابة المهن التمثيلية فى البيان من التطاول على الفنان أسامة عباس الذى يعد واحداً من رموز الفن المصرى، مؤكدين أن ما تم نشره حول طلب الفنان أسامة عباس المشاركة فى أعمال فنية، كان من قبل حساب إلكترونى مزيف، مؤكدين أن من سيفعل ذلك سيعرض نفسه إلى الملاحقة القانونية.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الاديب العالمى نجيب محفوظ ، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 94 عاماً والحائز على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي، ويعد من أهم الأدباء العرب خلال القرن العشرين إن لم يكن أهمهم بالحقيقة.

وخلال الفترة الماضية إعلن الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن الشروع فى كتابة عمل درامى يسرد قصة حياة الكاتب الكبير نجيب محفوظ ، على ان يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمى .

أعلن الفنان نادر حمدي عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، وفاة والدة زوجته.

وعلق نادر حمدى قائلاً : " "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي صباح أمس.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعفو عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

نشر الفنان الشاب أحمد طه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك منشوراً عاتب فيه البعض بسبب ابتعادهم عنه عقب تعرضه الى حادث واستعانته “ بعكاز ” .

حيث قال أحمد طه عبر فيسبوك : “ أنا مش فاهم ليه كدا و ايه السبب…هو ايه الناس لما بتعرف مشكلتى و الحادثه اللى عملتها و رجلى اللى تعبانه و انى بمشى بالعكاكيز او بيشوفونى وانا بمشى بصعوبه بيبطلو يكلمونى و بيبعدو عنى و المعامله بتتغير جداً…هو انا عندى مرض معدى ؟؟ هو انا طلبت من حد حاجه ؟؟هو انا عليا قضيه مخله بالشرف؟؟ هو انا هاشبهكو ؟؟ ” .

أشادت صحيفة الجاريان بفيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين ، وذلك بعد عرضه فى دور العرض البريطانية خلال الفترة الماضية

أثارت الفنانة الكويتية شجون الهاجرى الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها فيديو من مقطع مسلسها الجديد ملاك رحمة .

حيث ظهرت شجون الهاجرى خلال المطقع فى مشهد وهى ترتدى ذات الملابس التى أرتدها الفنانة سعاد حسنى فى فيلمها الشهير “ شفيقة ومتولى ” ، والذى قام بإخراجه على بدرخان ، وترفص بذات الطريقة التى رقصت بها السندريلا على أغنية “ بانوا بانوا ”.



