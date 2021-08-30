رئيس جامعة الأزهر يهنئ عبدالشافي بتجديد الثقة به رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الوزير حسن عبد الشافي أحمد، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، به وتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



ودعا رئيس جامعة الأزهر بالتوفيق والسداد والنجاح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، سائلا المولى -عز وجل- أن يوفقه لما فيه الخير للوطن والمواطن.



جدير بالذكر أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسىي رقم 365 لسنة ٢٠٢١م صدر بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١م.