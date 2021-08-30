عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعى البصل .. 10 نصائح يجب مراعاتها خلال سبتمبر

البصل
البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي: 
1- الاستمرار في زراعة المشاتل 

2- إجراء النقاوة اليدوية للحشائش واستخدام المبيدات الموصي بها إذا كانت كثافة الحشائش عالية 

3-  إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 15 يوم من الدفعة الأولى.  

- إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي: 

1-  الاستمرار في زراعة البصيلات لإنتاج البصل من البصيلات ويجب عدم التأخير عن شهر سبتمبر .

2-   يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم ازوت / فدان بعد 15 يوم من الدفعة الأولى للزراعات السابقة.  

3- استمرار نقاوة الحشائش والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض.

 - الأبصال المخزنة: 
يجب فرز الابصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.

الزراعة التوصيات الفنية الإرشاد الزراعى البصل التوصيات استصلاح الاراضى

ترشيحاتنا

الفصل الأخير.. السفير الأمريكي وآخر جندي يغادرون أفغانستان .. وطالبان تتوعد بالعقاب

العثور علي طفل المحلة المختطف داخل مخزن مهجور.. تفاصيل

3 ساعات ..الصين تقرر تحديد وقت ألعاب الأطفال عبر الإنترنت

لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء.. توصيات فنية يجب مراعاتها فى سبتمبر

السديس يدشن موسوعة رقمية بالمسجد النبوي

الفلاحين : القطن الملون يعيد الذهب الأبيض لعرشه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

سقط على رأسها ديكور المسرح .. نقل نهال عنبر إلى مستشفى العلمين

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أحمد شوبير: هيتم إلغاء كأس مصر لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ