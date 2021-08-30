لمزارعى البصل .. 10 نصائح يجب مراعاتها خلال سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في زراعة المشاتل

2- إجراء النقاوة اليدوية للحشائش واستخدام المبيدات الموصي بها إذا كانت كثافة الحشائش عالية

3- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 15 يوم من الدفعة الأولى.

- إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في زراعة البصيلات لإنتاج البصل من البصيلات ويجب عدم التأخير عن شهر سبتمبر .

2- يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم ازوت / فدان بعد 15 يوم من الدفعة الأولى للزراعات السابقة.

3- استمرار نقاوة الحشائش والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض.

- الأبصال المخزنة:

يجب فرز الابصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.