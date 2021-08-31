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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع نقل حالتين من مصابي كرة السرعة للمستشفى الجامعي

نقل المصابين
نقل المصابين

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على نقل حالتين من مصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، وتم إيداعهم بالعناية المركزة بمستشفى جامعة كفر الشيخ، عقب نقلهما بسيارة إسعاف مجهزة، من مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، لمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بعد إجرائهم عمليات جراحية حرجه لهما، واستقرار حالتهم الصحية، لاستكمال العلاج.

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 جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام مستشفيات جامعة كفر الشيخ.
 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع نقل الحالتين للمستشفى فور وصولها للمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تم توفير الغرف الخاصة بهما، وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المصابين، وذلك لاستكمال علاجهما حتى شفائهما التام.

 

وأشار المحافظ إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة، وأنه كلف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة إجراءات النقل وتقديم كافة الدعم الطبي لهم، داعياً الله أن يخفف آلامهم ويهبهم الشفاء العاجل.


وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جزيل الشكر للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، لما قدموه لمصابي لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإجراء الجراحات العاجلة اللازمة لهم، عقب وقوع الحادث مباشرة، وتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة على الفور، وتوفير الإقامة لأسر المصابين بفندق واستراحة جامعة المنوفية.

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مجلس النواب حادث جامعة المنوفية محافظ كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ العناية المركزة اللواء جمال نور الدين

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