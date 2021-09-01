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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكرانة .. نهى عابدين تكشف كواليس مشاهدها في نجيب زاهي زركش

نهى عابدين
نهى عابدين

كشفت الفنانة نهى عابدين، كواليس مشاركتها في مسلسل ونوس، ونجيب زاهي زركش، كما كشفت أصعب المشاهد التي مرت بها.


وقالت نهى عابدين في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "في مسلسل ونوس مشهدي مع الفنانة هالة صدقي عندما ضربتني كان مشهداً صعباً وحبيت هذا المشهد بشكل كبير".
 

وأضافت نهى عابدين: "كل مشاهدي في مسلسل نجيب زاهي زركش كانت مشاهد ثقيلة، وكنت خايفة في مشاهدي مع الفنان يحيي الفخراني لأنه من المفترض أن تكون الشخصية التي أؤديها سكرانة أثناء الحديث".

 

وتابعت نهى عابدين: "طول الوقت كنت مرعوبة لأنني من المفترض أن اكون سكرانة أثناء التحدث وكنت أرغب في ضبط أدائي مع متطلبات المشهد".

 

وأكملت نهى عابدين : "أنا محظوظة  بعملي مع الفنان يحيى الفخراني وهند صبري  ومحمد ممدوح وأمينة خليل وأنا اشتغلت مع ناس كتير مهمين"، مضيفة: "أعتذر عن أدوار تكون شبيهة بـ أعمال أديتها وأحب أعمل حاجة مختلفة بره الصندوق".
 

نهى عابدين اسعاد يونس نجيب زاهي زركش صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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