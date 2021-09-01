بإطلالة جذابة.. هنا الزاهد تستمتع بالإجازة الصيفية بصحبة شقيقتها فرح

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها.



وتألقت هنا الزاهد برفقة شقيقتها فرح حيث ظهرت بدون مكياج بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض وبشعر مبلل.



وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.



يذكر أن أخر اعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

