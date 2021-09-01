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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن التغذية المدرسية الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"العقل السليم في الجسم السليم" مثل شائع نعرفه منذ القدم، وهذا ما تسعى وزارة الصحة لتطبيقه في المنظومة التعليمية الجديدة، فأصبحت الدولة لا تهتم فقط بالتعليم بل ببناء الجسم السليم وتطور العقل للأطفال لبناء جيل المستقبل بصحة وعقل ناضج سليم.

وجبات للطلاب بـ كارت ذكي.. كل ما تريد معرفته عن التغذية المدرسية الجديدة

محافظ بورسعيد يناقش آليات تطوير منظومة التغذية المدرسية

ومن هذا المنطلق قامت وزارة الصحة باستحداث آلية جديدة لتوزيع الوجبات المدرسية متكاملة العناصر الغذائية وفقًا لاحتياجات كل محافظة، والسمات التي تميز سكانها وأطفالها، في نظام محكوم ومتوازن من خلال خريطة صحية وتربوية سيتم بدء العمل عليها في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

 

عناصر غذائية متكاملة بالوجبات المدرسية 
تهتم وزارة الصحة بتقديم وجبات مدرسية يتم تحديد عناصرها من قبل المعهد القومي للتغذية، والتي تضمن تحقيق النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي للأطفال، حيث يتم توفير الوجبات في المحافظات المختلفة وفقًا لنسبة الانيميا الشائعة، فهناك محافظات بها نسبة أنيميا أعلى من 50% فيكن من الضروري تقديم وجبه متنوعه تحتوي على لبن وبسكويت مدعمين بالفيتامينات، وجبن وفواكه طازجة ومجففة فضلاً عن وجبات مطهية بها حديد من مصدر حيواني.

وتتضمن الوجبات المدرسية للمحافظات التي تكون بها نسبة الأنيميا أكثر من 20% البسكويت المدعم بالتمر والحلاوة السمسمية والفواكه الطازجة والمجففة، و المحافظات التي بها أكثر من 20% سمنه تتضمن وجباتهم خبز وبسكويت وبقسماط بالسمسم وجبن أبيض ولبن وفاكهة.

وتتضمن وجبات المحافظات التي بها أكثر من 10% قصر قامة، بسكويت ويفر وسمسمية وحمصية وفوليه ومقرمشات بالسمسم.

تصميم جاذب للأطفال


اهتمامًا بالتفاصيل، حرصت وزيرة الصحة على بحث قواعد تصميم أغلفة الوجبات وآلية توزيعها على الطلاب بما يضمن الحفاظ على القيمة الغذائية، وعقد ورش عمل لأخصائي الفنون الجميلة لتصميم رسومات جاذبة للطلاب على أغلفة الوجبات، لجذبهم إليها، وربط الأغلفة بشعار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وشعار "جيل بكرة يكبر بصحة" لتشجيع الطلاب على تناول هذه الوجبات.

 

آلية التوزيع 
ستتم آلية توزيع الوجبات المدرسية في العام الدراسي الجديد 2021-2022 بنظام الكارت الذكي، والذي يساهم بدورة في الحد من الفساد في المنظومة، ووجود تنوع في أشكال الوجبات، والحفاظ على المحتوى الغذائي.


ولمتابعة المزيد حول الوجبة المدرسية .. تابع الفيديو جراف التالي:

وزارة الصحة الوجبات المدرسية الانيميا

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