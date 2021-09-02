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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يعلن عن مبادرة خاصة بصندوق مواجهة الكوارث

صدى البلد

أعلن  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،  عن تسلم سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مهام منصب الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات ، وذلك في مبادرة جديدة من مبادرات البرلمان العربي، التي تأتي اتساقاً مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، بهدف مساعدة المجتمعات العربية التي تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة

وقال رئيس البرلمان العربي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة العربية، أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافداً وداعماً ومسانداً للعمل الخيري والإغاثي والتطوعي على إمتداد الوطن العربي.

وأضاف "العسومي" أن الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة في هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها في هذا المجال.

ولفت "العسومي" إلى أن تولي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أميناً عاماً للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء إنطلاقاً من دوره الرائد في دعم ثقافة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده المباركة وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطني والعربي في مجال العمل التطوعي، والتي ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة في إدارة عمل الصندوق.

وبدوره، أعرب سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولي هذه المسئولية الكبيرة، مشدداً على أن قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة في وجدان الأمة العربية، وتمثل دائماً دافعاً لقوياً لبذل الجهود في شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، ومؤكداً أنه لن يدخر جهداً من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها أُنشيء الصندوق.

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