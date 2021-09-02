بـ مكة| ولي أمر طالب يكشف تفاصيل طرد مَدرسة لابنه بسبب كورونا

كشف ولي أمر الطالب الذي تعرض للطرد من المدرسة بمكة المكرمة مطلع الأسبوع الحالي، تفاصيل أزمة الطرد بسبب عدم تلقي نجله الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال ولي الأمر لصحيفة "سبق" السعودية، إنه تقدم بشكوى إلى مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة والتابعة له المدرسة، تكمن في طرد ابنه في الشارع بالرغم من أن المدرسة استقبلته، ودخل الفصل الدراسي، وتسلم الكتب؛ لكنه فوجئ عند عودته إلى منزله باتصال من ابنه بأنه في الشارع.

وأوضحت "سبق" السعودية أن شكوى ولي الأمر الطالب الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة في إحدى مدارس مكة سيكون سببًا في إنقاذ طالب آخر لا يملك وسيلة نقل، ولا يحمل جوالاً، وكان يقف في الشارع أمام المدرسة؛ ليبادر بإيصاله لمنزله البعيد عن مقر المدرسة.

واستغرب ولي الأمر من تصرف إدارة المدرسة، وترك الطلاب في الشارع دون التواصل مع ذويهم وتسلمهم من المدرسة.

ولفت إلى أن حالة ابنه الصحية في تطبيق توكلنا "محصن"، وكان بإمكان مَن يقف عند بوابة الدخول للمدرسة التحدث مع الأسرة من الوهلة الأولى، مطالبًا بفتح ملف تحقيق حول حادثة طرد الطلاب في الشارع أمام المدرسة دون التواصل مع ذويهم أو إبلاغهم عند بوابة الدخول مبكرًا.

من جانبه، طالب مكتب تعليم شرق مكة مديري المدارس بعدم طرد الطلاب غير مكتملي الجرعات خارج المدرسة، وإبقائهم في غرفة العزل حتى نهاية الدوام، أو تسلمهم من أولياء أمورهم.

فيما رفض الأب التنازل عن الشكوى المقدمة بحق المتسبب في طرد ابنه وتركه في الشارع دون التواصل معه لاستلامه، مؤكدًا مواصلة هذه الشكوى التي تقدم بها لمكتب التعليم بشرق مكة المكرمة.