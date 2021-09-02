شاهد | لحظة تخرج الدفعة من الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية أمس حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.

حفل تخرج الدفعة من الكادر النسائي للقوات المسحلة السعودية، حضره رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي،و رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي.

من جانبه قال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، في كلمته خلال الحفل، إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزه للمعيّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

وأوضح رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبّي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

أما رقباء هادي العنزي مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة ألقي علي الخريجات القَسم لتأديته، قبل إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز.

ووفقا لـ وزارة الدفاع السعودية أكدت أن حفل التخرج بدأ بكلمة لرئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي.

ويشار إلى أن الدورة بدأت في مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية، واستمرت لمدة 14 أسبوعا.

وكانت أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل" المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة "عام الخط العربي" التي تم طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق، وتُعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمت المجموعة أربعة طوابع من فئة " ثلاثة ريالات " تجسد هوية مبادرة " عام الخط العربي " التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً؛ سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات للوطنية المختلفة في جميع المجالات التي توفرها ضمن فروعها الرئيسة في أنحاء المملكة.

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