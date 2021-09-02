حياة كريمة تحول قرية الأشراف بأسوان إلى جنة.. والأهالي يشكرون الرئيس

أحلام البسطاء أوامر..

ألقت صدى البلد الضوء على إحدى قرى محافظة أسوان والتي تعد القرية الأولى التى شهدت تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتحدي من قرية "الأشراف" بوادى الصعايدة في إدفو بمحافظة أسوان.

وأكد أهالى القرية، أنها أصبحت جنة بعد سنوات طويلة من المعاناة في كل شيء، مشيدين بهذه المبادرة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الذي اهتم بالبسطاء ليعيشوا ويحيوا حياة كريمة بحق من خلال توفير مطالبهم وإحتياجاتهم بشكل دائم ومستمر، مقدمين خالص الشكر للرئيس على رعايته لأبناءه فى صعيد مصر.

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أعمال التطوير شملت قرية الأشراف بالكامل حيث تم رفع كفاءة المدرسة بالقرية بعد أن تم تطويرها ودهان جدرانها وتغيير المرافق فيها وتوفير مستلزمات الدراسة المطلوبة، كما تم تطوير وإعادة تأهيل نحو 51 وحدة سكنية بالقرية وتوفير كافة مستلزمات المعيشة لها، بجانب دعم القرية بمشروع الصرف الصحى ووصلات مياه الشرب وتحسينها لخدمة سكان المكان، علاوة على تطوير الوحدة الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لخدمة صحة الأهالى.

وساهمت المبادرة الرئاسية فى تحقيق الرعاية والحياة الكريمة لنحو 779 أسرة بإجمالي 3985 نسمة داخل قرية الأشراف حيث كانت من أبرز وأهم المشروعات التى تم تنفيذها بالقرية تمثلت فى مشروع الصرف الصحى بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه، ومشروع تطوير المدرسة بتكلفة 270 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لتطوير الحضانة، و299 ألف جنيه لتطوير الوحدة الصحية.

وقدم محمود محمد، من أهالي القرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الوطنية والإنسانية التى ساهمت وتساهم فى تحويل القرى إلى قرى نموذجية حضارية يكسوها الجمال والرقى فى كافة أنحائها .

وقالت محفوظة أحمد أحد أهالى القرية إن القرية أصبحت جميلة جداً، وتغير حالها وكل شيء فيها أصبح جميل، ولهذا نشكر الرئيس السيسي على هذه المبادرة حياة كريمة التي طورت كل حاجة، وأصبح هناك مساحات خضراء كبيرة يلعب فيها الأطفال بأمان بعيدا عن الأتربة ولدغات العقارب والثعابين التى كانت موجودة قبل ذلك.

كما تم التنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري وبعض البنوك الوطنية لتحويل نظام الرى من الري بالغمر إلي نظام الري الحديث، وجارى بالتوازى تنفيذ مشروعات مياه الشرب بتكلفة 8 ملايين جنيه لتوفير مياة شرب نظيفة، وتم كذلك تركيب 75 عمود كهرباء بالمشتملات، وكذا محول كهربائي بتكلفة مليون جنيه من خلال الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء من خلال شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتكلفة مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان بأن هناك توجيهات مستمرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتابعة الميدانية لمشروعات حياة كريمة بمختلف المراكز والمدن حيث أنها تنفذ فى أسوان على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الأن إلى 662 مشروع بتكلفة تقديرية16.5 مليار جنيه .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروع ، وأيضاً 39 مشروع للهيئة القومية ، و49 مشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا 77 مشروع للصحة ، بجانب 54 مشروع لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد ، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمع خدمى ، و28 مركز شباب ، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر ، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروع للكهرباء مع إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.

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