نتنياهو رحل وبقت سياساته.. تقرير امريكي يكشف أخطر أوجه التشابه بين نفتالي بينيت وسلفه

كان هناك وقت منذ منتصف إلى أواخر الثمانينيات عندما كان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو له حضور في كل مكان حتى في التلفزيون الأمريكي، وكان يشغل في ذلك الوقت، منصب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكنه بدا أقل اهتمامًا بالمنظمة العالمية من اهتمامه بجذب الأمريكيين، وهو الأمر الذي كان بارعا فيه بشكل خاص، وفقا لـ فورين بوليسي في مقال نشره على موقعها ستيفن إيه كوك، زميل إيني إنريكو ماتي الأول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعرض نتنياهو قضية إسرائيل على الشعب الأمريكي بشكل لم يسبق له مثيل منذ ذلك الحين، وساعده في ذلك تحدثه الإنجليزية بشكل لا تشوبه شائبة، وكان لديه وعي ثقافي ممتاز من الوقت الذي أمضاه في منطقة فيلادلفيا، ثم حصل على شهاداته في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان شقيق الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي قُتل خلال الغارة الإسرائيلية الشهيرة عام 1976 على في مطار عنتيبي، وكان رجلاً حسن المظهر.

وربما ظل يحظى بشعبية بين مؤيدي إسرائيل، لكن مع مرور الوقت تجاوز نتنياهو حدوده وقوض نواياه الحسنة التي كان يتمتع بها في واشنطن.

وخلال فترة رئاسة جورج بوش، ادعى نتنياهو - نائب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك - أن سياسة الإدارة تجاه إسرائيل كانت قائمة على “أساس التشويه والأكاذيب”، لذلك قام وزير الخارجية جيمس بيكر بنفيه من وزارة الخارجية.

وعندما تم انتخابه رئيسًا للوزراء عام 1996، فعل نتنياهو الكثير لإهانة الرئيس الامريكي بيل كلينتون، سواء كان التقى صريحًا مع خصوم كلينتون، مشيرًا إلى الرئيس باسمه الاول “بيل” علنًا (وذلك ما يعد خرقا للبروتوكول) ، أو تقويض لـ اتفاقيات أوسلو.

وفي عهد أول رئيس امريكي اسود البشرة، كان القول بأن نتنياهو والرئيس باراك أوباما مثل النفط والماء وهو أقل ما يقال، وفقا لـ مجلة فورين بوليسي، لكن خطاب الزعيم الإسرائيلي في جلسة مشتركة للكونجرس يعارض الاتفاق النووي الإيراني كان فظيعًا بشكل خاص في أذهان العديد من الديمقراطيين.

ولم يضف نتنياهو سوى صورة للحالة الملتهبة لمشهد مقاربة إسرائيل والولايات المتحدة عندما تحالف بشكل وثيق مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ونتيجة لذلك، كان هناك تنهد واضح في واشنطن، وخاصة بين الديمقراطيين، عندما لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة في مايو، ما أفسح المجال امام رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت.

ويرى كوك في مقاله أنه إذا كانت هناك حجة على الإطلاق مفادها أن المشكلة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية كانت هي المبعوث، وليس الرسالة، فقد أثبتت زيارة بينيت إلى واشنطن الأسبوع الماضي ذلك، بخلاف التصميم على عدم الاحتكاك بأي شخص بطريقة خاطئة، ومن الصعب تمييز أي اختلافات جوهرية في السياسة بين رئيس الوزراء الحالي وسلفه، وهذا ما يثير سؤالين: هل هناك نتنياهو دون نتنياهو؟ وهل يمكن لنتنياهو أن ينجح دون نتنياهو؟ الإجابات هي “نعم” و “من المحتمل جدًا”

اما عن بينيت، الذي كان مستشارًا لنتنياهو قبل الخلاف في عام 2008، فهو يحافظ حاليا على نظرة عالمية تؤكد المستقبل الذي ستتحول إليه قوة إسرائيل العسكرية، والتنمية الاقتصادية، والمعرفة التكنولوجية في جزءًا لا يتجزأ من منطقة الشرق الاوسط في شراكة مع دول عربية مهمة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية في الوقت المناسب، وفقا لما يعرضه الكاتب في مقاله

واضاف “من الناحية العملية، يعني هذا تعميق وتوسيع اتفاقيات إبراهيم التي طبعت علاقات إسرائيل مع العديد من هذه الدول”

وتابع “عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن بينيت يعارض الاتفاق النووي وتصميم إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على التفاوض بشأن ”اتفاقية أطول وأقوى" مع الإيرانيين"

كما يعارض بينيت إقامة دولة فلسطينية ويريد تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال بينيت إن ضم أجزاء من الضفة الغربية غير مطروح، ولقد حققت الصحافة قدرا كبيرا من هذا، لكنها ليست انفصالا عن نتنياهو كما قد يبدو، فكما هو الحال دائمًا، القليل من المزيلات الكتابية يساعد، فلم يبدأ رئيس الوزراء السابق في التذرع بإمكانية الضم إلا عندما دخل في مشاكل قانونية أعمق وأعمق، وكان بحاجة لمغازلة دعاة الضم الإسرائيليين لتعزيز موقعه المتعثر بين شركائه في الائتلاف والشخصيات الطموحة داخل حزبه، وفقا لمقال فورين بوليسي

وفي ذلك الوقت، رفض الصحفيون والمحللون السياسيون الإسرائيليون الحديث عن الضم باعتباره حيلة سياسية وأعلنوا أن الضم لن يحدث.

ومن غير الواضح ما إذا كانوا على صواب بشأن حسابات نتنياهو، ولكن في سياق بيان بينيت، هناك تفسيران محتملان، إما أنه لن يحدث أبدًا على أي حال وكان بينيت يصرح بما هو واضح، أو أن بينيت، تماشياً مع الحكومات الإسرائيلية السابقة بما في ذلك تلك التي كانت تحت حكم نتنياهو، لن يتحدث عن الضم حتى مع تقدمه بخطى سريعة تحت ستار “التغلغل” - وهو المصطلح المتعمق في لغة الحكومة الإسرائيلية - في المستوطنات القائمة.

وعلى الرغم من أن أجندة بينيت هي في الأساس أجندة نتنياهو - والتي تتعارض مع السياسة الأمريكية - فقد أعرب الرئيس جو بايدن عن دعمه الحماسي للزعيم الإسرائيلي الجديد وأكد مجددًا على ان 'الشراكة التي لا تتزعزع' بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولاحظ المحللون أنه لا الرئيس الأمريكي ولا رئيس الوزراء الإسرائيلي يريدان عودة نتنياهو ، لذا فهم مصممون على عدم منحه أي فرصة.

ولكن بطريقة ما، لم يذهب نتنياهو إلى أي مكان، ويؤكد هذا إلى أي مدى يبدو أن النغمة قد حلت محل الجوهر في العلاقة الثنائية.

ويعارض بينيت سياسة بايدن المميزة في الشرق الأوسط بقدر ما يعارض نتنياهو، لكنه مصمم على أن يكون أكثر ودية حيالها حتى لو كان واضحًا أن إسرائيل ستستمر في حرب الظل مع إيران.

آراء بينيت حول الفلسطينيين لا تحيد عن وجهة نظر نتنياهو، التي تتعارض مع السياسة الأمريكية المعلنة.

ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد على استعداد لتقديم عروض للسلطة الفلسطينية.

وفي المقابل أكد بايدن دعمه للتطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.

كما أعرب الرئيس بايدن عن ثقته في أن طلب إسرائيل بأن تكون جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة “سينتهي” وإذا كانت التقارير دقيقة بأن بينيت طلب مساعدة عسكرية إضافية - بما في ذلك تجديد مخزون نظام القبة الحديدية الإسرائيلي وكذلك الطائرات الحربية وغيرها من المعدات - فليس هناك شك في أن البيت الأبيض سيدعمها.

وغادر بينيت واشنطن الأحد الماضي بعد أن أنجز ما شرع في القيام به، وكان لديه لقاء دافئ مع رئيس الولايات المتحدة، الذي تحدث عن “التزام واشنطن الثابت ... بأمن إسرائيل” دون التخلي عن أي شيء أو تغيير سياساته تجاه إيران أو الفلسطينيين أو المنطقة بشكل أوسع.

وإذا كان لنتنياهو أي منظور، فسوف يدرك بالتأكيد أهمية ما فعله بينيت أثناء وجوده في واشنطن.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي أجندة نتنياهو دون كل السمية التي شملتها العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، وبعبارة أخرى، يبدو حتى الآن أن نتنياهو يمكن أن يظهر ولكن دون وجوده الحقيقي اي ليس بصورته.