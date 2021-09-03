ضبط كميات كبيرة من المياه الغازية الفاسدة داخل مصنع بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (10,5طن "ملح ليمون – نكهات مختلفة الطعم "معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" - 26000 عبوة "مياة غازية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" - 60000 عبوة فارغة وإستيكر مدون عليها ذات العلامة التجارية "أدوات تعبئة")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياة الغازية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

