نشرة الفن .. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها بجدة وحقيقة حمل مغني الراب الأمريكي ليل ناز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية كان أبرزها تألق شيرين عبد الوهاب في حفلها بجدة، وحقيقة حمل مغني الراب الأمريكي ليل ناز، وشقيق ياسمين عبد العزيز ينتقد الصحافة.
حقيقة حمل مغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس
انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الصور لمغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس الذي يبلغ من العمر 22 عاما، أثارت جدلا كبيرا بعد تداول أخبار عن حمله.
إطلالتان لـ شيرين عبد الوهاب في حفل جدة.. صور
أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا مساء أمس الخميس، في جدة، الذي توافد على حضوره أعداد كبيرة من الجماهير لاستقبال المطربة المصرية بعد غياب فترة طويلة عن الحفلات.
شيرين تكشف عن أمر صادم بعد حفلتها : أدعو لأمى فى المستشفى
الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خبر صادم الى محبيها بعد إنتهاء حلفها بمدينة جدة فى السعودية .
حيث صرحت شيرين عبد الوهاب لاحدى البرامج عقب إنتهاء حفلتها ان والدتها تمر بوعكة صحية ادت الى نقلها الى أحدى المستشفيات
شقيق ياسمين عبد العزيز ينتقد الصحافة بسبب أخبار سفرها للعلاج بالخارج
انتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.
نانسي عجرم وبهاء سلطان في ليلة طربية على المسرح الروماني بالساحل الشمالي.. صور
قضى جمهور المسرح الروماني بالساحل الشمالي حفلا طربيا متميزا مساء الخميس، أحياه كل من نانسي عجرم وبهاء سلطان لأول مرة في مارينا 2.
شيرين رضا تعليقا على أسعار القائمة والتبذير: مهري كان 25 قرشا
نشرت الفنانة شيرين رضا صورا على حسابها بموقع تويتر، تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية حول أسعار جهاز العرائس وقيمة قائمة العفش التي أصبحت في تزايد مستمر.