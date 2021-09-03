شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على حالتها الصحية .. ويعلق : ربنا يجعل يومي قبل يومها

طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، جمهورها على حالتها الصحية ، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب وائل عبد العزيز " ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعه “ ربنا يجعل يومي قبل يومها ” .

و انتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع فيسبوك:" تصريحات الصحافه من وقت سفر ياسمين للخارج الي الان ليس لها أي أساس من الصحة".

واستطرد قائلا:"الظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها".

