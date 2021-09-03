عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على حالتها الصحية .. ويعلق : ربنا يجعل يومي قبل يومها

صدى البلد

طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، جمهورها على حالتها الصحية ، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع انستجرام . 

وكتب وائل عبد العزيز " ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعه “ ربنا يجعل يومي قبل يومها ” .

و انتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع فيسبوك:" تصريحات الصحافه من وقت سفر ياسمين للخارج الي الان ليس لها أي أساس من الصحة".

واستطرد قائلا:"الظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها".
 

ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز

ترشيحاتنا

ماهى المؤسسة المسؤولة عن ترخيص عربات الطعام ؟.. القانون يجيب

موقف بطولي لمواطنين في الشارع بعد إنقلاب سيارة

أخبار العالم| إسرائيل تعاود قصف سوريا وبايدن يعلن الطوارئ بسبب إعصار آيدا

ينقذ حياة إنسان.. بلازما الدم كلمة السر لعلاج الأمراض المزمنة

إعصار آيدا .. بايدن يعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

عمر كمال يكشف كواليس انضمامه للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ