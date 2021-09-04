أخبار العالم| هجوم عسكري على سد النهضة وطالبان تسيطر على كل أفغانستان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

أعلن الجيش الإثيوبي الجمعة شن هجوم كبير علي سد النهضة من قبل جبهة تيجراي ووقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن اتهامه بتخريب سد النهضة الإثيوبي

قال الجيش السوداني اليوم السبت إنه لا يتدخل في القضايا الداخلية الخاصة بإثيوبيا، مشددًا على أن اتهامه بدعم مجموعة مسلحة حاولت تخريب سد النهضة لا أساس له من الصحة.

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

قال موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية، إن مصر تخطط لعقد مؤتمر كبير حول ملف المياه، في أكتوبر المقبل، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية، والذي يهدف لخلق أسواق جديدة للشركات المصرية في هذا الشأن، وحشد الدعم لتنظيم عملية الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر

أعلنت شركة الخطوط الجوية في الكويت فتح باب حجز الرحلات من وإلى القاهرة اعتباراً من يوم الاحد المقبل الموافق 5 سبتمبر.

إثيوبيا تكشف سبب إغلاق سفاراتها في بعض الدول العربية

كشفت إثيوبيا سبب إغلاق سفاراتها لدى عدد من الدول، بينها الجزائر والكويت والمغرب، حيث رفضت التقارير حول قيام الخارجية بإغلاق سفاراتها وسحب علاقاتها الدبلوماسية مع الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم في الواقع بتصحيح عمل السفارات.

حركة طالبان تعلن السيطرة على ولاية بنجشير

أعلنت حركة طالبان، السيطرة على ولاية "بنجشير" وهي الآن تسيطر على جميع أنحاء أفغانستان.

السودان .. تحذير عاجل من فيضان وشيك لنهر الدندر

حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية من فيضان وشيك لنهر الدندر بعدما سجل منسوبه مستويات عالية مساء يوم الجمعة.

أفغانستان .. البنتاجون يعلق على الضربة العسكرية ضد داعش في كابول

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مقتنعة بأن الضربة التي شنتها خلال آخر أيام الانسحاب من أفغانستان على سيارة في كابول كانت مشروعة حيث قضت على هدف مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.