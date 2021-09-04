بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بدلا من شراء الأطعمة سريعة التحضير و الوجبات الجاهزة.

فقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل فطائر البرجر في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات…

مقادير فطائر البرجر



العجينة:

2 كوب دقيق

ملعقة و نصف صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة، لينة

نصف كوب حليب دافئ



للتلميع:

1 حبة كبيرة صفار البيض

ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان



الحشو:

1 كوب لحم مفروم مطبوخ

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

1 ملعقة كبيرة مستردة

نصف كوب مخلل خيار

100 جرام جبن شيدر مقطع

طريقة تحضير فطائر البرجر

-العجينة: في وعاء الخلاط ضعي نصف كمية الدقيق، اضيفي الخميرة، البيكنج باودر، الملح، السكر والزبدة ثبتي مضرب العجن وشغلي لتختلط المكونات مع بعضها.

-استمري بالعجن مع إضافة المزيد من الدقيق حسب الحاجة مع المحافظة على ان تكون العجينة لينة ولزجة ولكن لا تلتصق بالوعاء. اعجني على سرعة بطيئة ٥ دقائق. ضعي العجينة في طبق مدهون أتركيها ليتضاعف حجمها.

-قطعي العجينة الى ٦ كرة. غلفيها واتركيها ترتاح بضع دقائق.

اضغطي على كرة العجينة لفردها لتصبح قرص، ضعي بعض اللحم، الكاتشاب، المستردة،المخلل والجبن، واقفلي العجينة فوق الحشو وثبتيها جيدا، اعيدي تشكيلها الى كرة.

-ضعي كرات العجينة المحشية في الصينية مع ترك مسافات بينها.

-غلفيها بالنايلون او فوطة المطبخ واتركيها ترتاح وتتضاعف.

امسحي سطح الكرات بخليط التلميع.

-ضعيها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.