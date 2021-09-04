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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر

فطائر البرجر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بدلا من شراء الأطعمة سريعة التحضير و الوجبات الجاهزة.

 

فقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل فطائر البرجر في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات…

 

 

مقادير فطائر البرجر


العجينة:
2 كوب دقيق
 ملعقة و نصف  صغيرة  خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة، لينة
نصف  كوب حليب دافئ

 


للتلميع:
1 حبة كبيرة صفار البيض
ربع  ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

 


الحشو:
1 كوب لحم مفروم مطبوخ
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
1 ملعقة كبيرة مستردة
نصف كوب مخلل خيار
100 جرام جبن شيدر مقطع

 

 

طريقة تحضير فطائر البرجر 

 

-العجينة: في وعاء الخلاط ضعي نصف كمية الدقيق، اضيفي الخميرة، البيكنج باودر، الملح، السكر والزبدة ثبتي مضرب العجن وشغلي لتختلط المكونات مع بعضها.
-استمري بالعجن مع إضافة المزيد من الدقيق حسب الحاجة مع المحافظة على ان تكون العجينة لينة ولزجة ولكن لا تلتصق بالوعاء. اعجني على سرعة بطيئة ٥ دقائق. ضعي العجينة في طبق مدهون أتركيها ليتضاعف حجمها.
-قطعي العجينة الى ٦ كرة. غلفيها واتركيها ترتاح بضع دقائق.
اضغطي على كرة العجينة لفردها لتصبح قرص، ضعي بعض اللحم، الكاتشاب، المستردة،المخلل والجبن، واقفلي العجينة فوق الحشو وثبتيها جيدا، اعيدي تشكيلها الى كرة.
-ضعي كرات العجينة المحشية في الصينية مع ترك مسافات بينها.
-غلفيها بالنايلون او فوطة المطبخ واتركيها ترتاح وتتضاعف.
امسحي سطح الكرات بخليط التلميع.
-ضعيها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.

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