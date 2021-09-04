بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بدلا من شراء الأطعمة سريعة التحضير و الوجبات الجاهزة.
فقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل فطائر البرجر في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات…
مقادير فطائر البرجر
العجينة:
2 كوب دقيق
ملعقة و نصف صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة، لينة
نصف كوب حليب دافئ
للتلميع:
1 حبة كبيرة صفار البيض
ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
الحشو:
1 كوب لحم مفروم مطبوخ
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
1 ملعقة كبيرة مستردة
نصف كوب مخلل خيار
100 جرام جبن شيدر مقطع
طريقة تحضير فطائر البرجر
-العجينة: في وعاء الخلاط ضعي نصف كمية الدقيق، اضيفي الخميرة، البيكنج باودر، الملح، السكر والزبدة ثبتي مضرب العجن وشغلي لتختلط المكونات مع بعضها.
-استمري بالعجن مع إضافة المزيد من الدقيق حسب الحاجة مع المحافظة على ان تكون العجينة لينة ولزجة ولكن لا تلتصق بالوعاء. اعجني على سرعة بطيئة ٥ دقائق. ضعي العجينة في طبق مدهون أتركيها ليتضاعف حجمها.
-قطعي العجينة الى ٦ كرة. غلفيها واتركيها ترتاح بضع دقائق.
اضغطي على كرة العجينة لفردها لتصبح قرص، ضعي بعض اللحم، الكاتشاب، المستردة،المخلل والجبن، واقفلي العجينة فوق الحشو وثبتيها جيدا، اعيدي تشكيلها الى كرة.
-ضعي كرات العجينة المحشية في الصينية مع ترك مسافات بينها.
-غلفيها بالنايلون او فوطة المطبخ واتركيها ترتاح وتتضاعف.
امسحي سطح الكرات بخليط التلميع.
-ضعيها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.