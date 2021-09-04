عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: إعادة 14 سيارة مسروقة وكشف غموض 291 حادث جنائي و1221 قضية مصنفات و800 ألف مخالفة مرورية

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

 

ففى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (14) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (135) قضية أحداث و ضبط (16704) قضية مرافق عامة و كشف غموض (291) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (425) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1221) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (678) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (599) وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر–  كروت فك شفرة -  وحدات معالجة - سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلى" .. وكذا (543) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (860189) "نسخ مصاحب قرآنية بتصريح تداول منتهى وكتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (799343) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :تم رفع (1374 سيارة – 544 دراجة نارية).
 

 

وزارة الداخلية الداخلية سيارة م بلغ بسرقتها قتل كشف غموض

موضوعات متعلقة

الداخلية: ضبط 6021 قضية مخدرات بـ 393 مليون جنيه والقبض 3546 متهما

الداخلية: ضبط 4 آلاف قطعة سلاح بحوزة 3550 متهم وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي .. فيديو

الداخلية: ضبط 236 متهما ببحيرة المنزلة والسحر والجمال وتنفيذ 23 ألف حكم

الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال واحتيال مصرفي بأكثر من 9 مليارات جنيه .. فيديو

الداخلية : مصرع ٤ عناصر اجرامية وضبط ١٥٢٢ عنصر شديد الخطورة

الداخلية في شهر.. غلق 30 ألف محل مخالف لقرارات الغلق وضبط 45 ألف شيشة

هو وأخوه عوّروها بـ إزازة بسبب النفقة|ضبط شخص ضرب طليقته بالدقهلية

الأمن يعيد طفل لوالدته بعدما استقلت المترو وتركته على المحطة

ترشيحاتنا

بعد علمه بصورة محمد رمضان مع إسرائيلي.. الخطيب: نادم وأعتذر للجيش وللمصريين

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

موديرنا تطلب موافقة على استخدام جرعة ثالثة معززة في أوروبا من لقاحها

أمير كرارة والرداد الأبرز ..القائمة الكاملة لفنانين وقعوا ضحايا "سمكري البني ادمين"

تنسيق الأزهر 2021 .. أعداد المسجلين للرغبات وعناوين المقرات المخصصة لهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

طفل غافل والده واستولى على مفاتيح سيارته يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

القيادة المركزية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لضمان أمن المنطقة

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ