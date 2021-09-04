الداخلية: إعادة 14 سيارة مسروقة وكشف غموض 291 حادث جنائي و1221 قضية مصنفات و800 ألف مخالفة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

ففى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (14) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (135) قضية أحداث و ضبط (16704) قضية مرافق عامة و كشف غموض (291) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (425) متهم.



وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1221) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (678) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (599) وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر– كروت فك شفرة - وحدات معالجة - سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلى" .. وكذا (543) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (860189) "نسخ مصاحب قرآنية بتصريح تداول منتهى وكتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (799343) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :تم رفع (1374 سيارة – 544 دراجة نارية).

