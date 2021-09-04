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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو على الفيس بوك.. كشف حقيقة بلاغ مواطن بتعرض شقيقه للاختطاف

اختطاف
اختطاف

كشفت الأجهزة الامنية ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر (مواطن ، مقيم بالقاهرة) بتعرض شقيقه للإختطاف من قبل مجهولين. 

بالفحص تبين سابقة إرتباط المبلغ بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" وزواج الأخير من شقيقته، وعلم بقيام شقيقته وزوجها بالإستيلاء على  مبلغ مالى من أحد الأشخاص "سبق عمل الزوج طرفه" وهروبهما، وفى إطار سعى الدائن لإسترداد أمواله قام بإستكتاب شقيق المبلغ إيصالات أمانة ومطالبته بتدبير المبلغ المالى المستولى عليه من قبل زوج شقيقته ، مما دفع المبلغ لإختلاق واقعة الخطف لعدم تدبير المبلغ المالى المستولى عليه. 
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. ضد محرر الشكوى لإختلاقه واقعة الخطف.

الأجهزة الامنية فيس بوك اختطاف الدول العربية إيصالات أمانة

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