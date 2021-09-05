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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 9150 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9150 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9109 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 694 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 209 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1282 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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