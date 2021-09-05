ضبط عاطل يتاجر في الأسلحة النارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطل - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالإتجار فـى الأسلحة النارية متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (4 فرد محلى ، عدد من الطلقات) وبمواجهته أعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وحيازة الأسلحة والذخائر غير المُرخص.