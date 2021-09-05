ضبط شخص بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية بحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من نبات البانجو – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى ) وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .