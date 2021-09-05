ضبط نصاب استولى على أموال بعض المواطنين بدعوى توظيفها بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص- مقيمون بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (تاجر سيارات - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القـانــون، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.