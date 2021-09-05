تدهور حالتك.. مخاطر عدم الحصول على لقاح فيروس كورونا

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين عن صندوق تحيا مصر بضرورة توزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة، ووجه وزارة الصحة بتسهيل وتطعيم أكبر عدد من المصريين ضد كورونا.

أضرار عدم تلقي لقاح فيروس كورونا

وأبلغت شركة Pfizer / BioNtech عن فاعلية اللقاح بنسبة 95 في المائة ضد COVID-19 وفعالية بنسبة 100 في المائة ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

أبلغت AstraZeneca أن اللقاح يحمي بنسبة 100 في المائة ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء والوفاة، كما أنها توفر فاعلية بنسبة 76 في المائة بعد الجرعة الأولى و82 في المائة بعد الجرعة الثانية.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض بأن 66.3 في المائة من فاعلية لقاح جونسون وجونسون بناءً على التجارب السريرية و"نسبة عالية في منع دخول المستشفى والوفاة في الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض".

وفيما يتعلق بلقاح موديرنا، قال مركز السيطرة على الأمراض إن اللقاح كان فعالًا بنسبة 94.1 في المائة في الوقاية من مرض COVID-19 المؤكد مختبريًا لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين ولم يكن لديهم دليل على إصابتهم سابقًا.

لذلك من الممكن تدهور الحالة عند الإصابة بـ فيروس كورونا مع عدم تلقي اللقاح الذي يساعد على منع تدهور الأعراض بشكل كبير، والحفاظ على صحة كبار السن ضد فيروس كورونا.