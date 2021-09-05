نهاية سمكري البني آدمين.. سبوبة علاج المشاهير تنتهي بالسجن

سنوات طويلة قضاها سمكري البني آدمين في النصب على المشاهير وغيرهم باعتباره أخصائي علاج طبيعي ويقوم بعلاج مشاكل الظهر والرقبة التي يعاني منها الأغلبية، فيقوم بعمل حركات للمريض لـ " طقطقة" الظهر والرقبة، ورغم أنه يبدو متمكناً فيما يفعل وأشاد به العديد من النجوم، إلا أن نقابة العلاج الطبيعي في مصر قررت إيقافه وتشميع المركز الخاص به والقبض على سمكري البني آدمين .

منصات التواصل الاجتماعي كانت هي وسيلة سمكري البني الآمين للشهرة، فكلما أجرى جلسة لأحد المشاهير حرص على نشرها وتداولها مع تعليق هذا النجم، ومن هنا ذاع صيت يوسف خيري المعروف بـ سمكري البني آدمين، وانتشرت له فيديوهات عديدة مع نجوم مختلفين منهم أمير كرارة، ونجوى فؤاد، وأسماء جلال، وماجد المصري.

ولأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، تحولت تلك الفيديوهات من وسيلة للشهرة، إلى تحرٍ حول شخصية سمكري البني آدمين، حيث تبين أنه منتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وقامت إدارة مباحث الأموال العامة بالتعاون مع نقابة العلاج الطبيعي، بغلق وتشميع مركز سمكري البني آدمين بعد أن تبين أنه يعمل دون ترخيص.

ساندي ضحية سمكري البني آدمين

الفنانة الشابة ساندي كانت إحدى النجوم الذين فكروا في الاستعانة بمهارات سمكري البني آدمين نظراً لمعاناتها من اعوجاج في العمود الفقري، لكنها كادت تصاب بالشلل الرباعي بسبب يوسف خيري، سمكري البني آدمين.

وروت الفنانة ساندي، تفاصيل معاناتها من تجربتها مع سمكري البني آدمين، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن معاناتها مع هذا المركز تعود إلى عامين، موضحة أنها وجّهت الكثير من المناشدات والتحذيرات منذ أكتوبر 2019، وذلك بعد شهر واحد من معرفتها بهذا الشخص.

وأضافت أنها كانت تعاني من "اعوجاج" في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالتوجه لهذا المركز، كاشفة أن الفنان أمير كرارة ذهب إليه، وأن الفنانة أسماء جلال أشادت به.

وأوضحت أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لها، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتها، لكنّها أصيبت بعدها بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّها كادت تُصاب بـ"شلل رباعي".

وأشارت ساندي إلى أنها تواصلت مع هذا الشخص، وأبلغته أنه تسبّب في إصابتها بعاهة مستديمة، لافتة إلى أنه زوَّر بطاقتين شخصيتين.

بيان نقابة العلاج الطبيعي

وأصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بياناً تحذر فيه المواطنين من التعامل مع المدعو يوسف خيري وشهرته سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائى علاج طبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كل المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

نصب وتزوير

من ناحية أخرى، كشف الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، معلومات خطيرة عن "سمكرى البنى آدمين"، الذى تم إلقاء القبض عليه بمدينة نصر.

وقال نقيب العلاج الطبيعي، خلال مداخلة مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دي ام سي"، إن الشخص الذى ألقى القبض عليه، مزور فى الشهادات، والبطاقة الشخصية، وسبق القبض عليه قبل هذه المرة وخرج بكفالة.

وأوضح نقيب العلاج الطبيعي، أنه تم رصد فيديوهات الشخص المشار إليه من قبل مباحث التموين، والأموال العامة، وجهاز حماية المستهلك، والعلاج الطبيعى.

وحذر نقيب العلاج الطبيعى من التعامل مع مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، ملقيا اللوم على الفنانين الذين يتعاملون مع أماكن ليست مرخصة، لافتا إلى أن بعضهم قدم شكوى ضده.

وأكد أن مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة تمثل خللا طبيا صارخا، معقبا: "تم ضبط عدد كبير من النصابين خلال الفترة الماضية".