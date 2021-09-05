شقيقة المجنى عليها حرقا باكية : «كانت حاسه انها هتموت»

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، قصة،وفاة سيدة وطفلها حرقا بالبنزين، بسبب خلافات زوجية.

وقالت شقيقة الضحية،أن الجاني كان دائم الاعتداء على شقيقتها، معقبة:" مرة اتصلت بيا وقالتلى ضربنى على دماغى وبموت"

وتابعت شقيقة الضحية، أن شقيقتها، كانت تعانى من مرض بالقلب، وإجرت عملتين جراحيتين فيه، لافتة إلى أنه كان دائم طردها ولكنها كانت ترفض ترك المنزل بسبب أولادها.

وأضافت باكية:"فضلنا كام يوم بنتصل عليها مش بترد، وحسيت انه قتلها،وبعدها ردت عليا قالتى انا حاسة أنى هموت"



سيدة تطالب بالقصاص من زوج ابنتها: عاوزاه يتحرق في ميدان عام زي ما ولع في بنتي



وقالت والدة الضحية، أنها أخر مرة رأت فيها ابنتها المجنى عليها فى عيد الفطر الماضى، معقبة:" الجانى جوزها جه عملنا ليه غدا ياكش يطفحه و خدها ومشى ومن بعدها ما شوفتهاش".

وأوضحت والدة الضحية، أن الجانى كان قاسى للغاية، معقبة:" قعدت 6 ايام مع بنتى شوفت فيها السواد وكانت لسانه قبيح".

وتابعت: انها بنتها كانت طيبة للغاية، لدرجة أنها زوجها كانت يعتدى عليها وعندما يتصل بها لتعود إلى المنزل كانت تعود سريعا"

وطالبت والدة الضحية بالقصاص لابنتها قائلة:" عوزاه يتحرق فى ميدان عام زى ما ولع فى بنتى".