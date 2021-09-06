طبيب: إعداد الإصابات بدأت فى الزيادة بسبب الموجة الرابعة من كورونا

قال الدكتور فايد عطية استاذ مساعد الفيروسات الطبية، أن توعية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا غاية فى الأهمية خاصة فى هذا التوقيت.

وتابع عطية خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت فى مصر وإعداد الإصابات بدأت فى الازدياد،وكان ضروريا أن تبدأ التوعية بداية من القيادة السياسية، والحكومة والإعلام، لإيصال مدى حجم المشكلة.

وأكد قائلا:" الأن الهدف من التوعية،هو الحفاظ على صحه المواطنين، والنظام الصحي في مصر، وتجاوز الموجة الرابعة مثلما تمكنت الدولة من تجاوز الموجات السابقة.

وأوضح فايد عطية، أن خطورة الموجة الرابعة، يكمن فى ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أخذ لقاحات كورونا، والوصول إلى التطعيم المجتمعى بنسبة 70% من المواطنين.

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، معقبا "مصر من الدول التي لم تتأثر بشكل كبير بكورونا، ولذلك نتمنى من المواطنين الحرص".