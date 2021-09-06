عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحيل بسيطة.. تخلصي من جفاف العين للأبد

جفاف العين
جفاف العين

هل تعانى من  جفاف العين يمكنك ببعض الطرق الطبيعية  التخلص من جفاف العين  والحفاظ على رطوبة عينيك ويمكن أن يؤثر الجفاف على إنتاج الدموع والغدد الدهنية ، مما قد يؤدي إلى تقليل الترطيب ويسبب جفاف العين. 

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في الأداء السليم للغدد الدمعية ، المسؤولة عن إنتاج السوائل التي تحافظ على ترطيب العينين 
إليك جيل سريعة للتخلص من جفاف العين 
 

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 

 

وفقا لموقع femina.in تساعد الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3  في الأداء السليم لغدد العين  الدمعية وتعتبر الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والمكسرات والبذور والزيوت النباتية مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في علاج  جفاف العين.
 

حيل مذهلة تخلصك من جفاف العين من رفوف مطبخك

عادات شائعة تسبب جفاف البشرة تعرفى عليها

إجهاد العين 

 

 يمكن أن يؤدي النظر كثيرًا إلى الشاشة دون أخذ قسط من الراحة إلى الإصابة بجفاف العين.  امنح عينيك استراحة لمدة 20 ثانية بعد كل 20 دقيقة من التحديق في الشاشة مع الحفاظ على مسافة 20 قدمًا بينك وبين الجهاز الإلكتروني.

 يمكن أن يساعد إبقاء عينيك مغمضتين لمدة 20 ثانية على إرخاء عضلات العين وتقليل تبخر الدموع.

 يمكنك أيضًا اختيار ارتداء نظارات واقية من الضوء الأزرق أثناء العمل على الأجهزة الإلكترونية لمنع تعرض العين للأشعة فوق البنفسجية الضارة.


استخدم كمادات دافئة بانتظام

تأكد من إزالة أي مكياج على الجفون أو الرموش أو حول العينين باستخدام صابون مرطب  فقط انقعى منشفة نظيفة في ماء فاتر واتركها على عينيك لمدة 5-10 دقائق. 

يمكن أن يساعد  الضغط الدافئ والرطب على العين في تهدئة العينين  ومحاربة الإصابة بجفاف العين مرة أخرى .

جفاف العين العين هل تعانى من جفاف العين يؤثر الجفاف على إنتاج الدموع الإصابة بجفاف العين

موضوعات متعلقة

حيل مذهلة تخلصك من جفاف العين من رفوف مطبخك

جفاف الجلد والحكة .. عرض جديد يصيب المتعافين من كورونا .. شاهد

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 سبتمبر

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»

طارق السعيد: مجموعة مصر بتصفيات المونديال «الأسهل».. ومستوى المنتخب يتجه للأسوأ

شادي محمد : تعادل المنتخب أمام الجابون أعطى الأمل لبقية منتخبات المجموعة

رضا عبد العال : حسام البدري ''بياكل عيش" .. وتصريحاته غير مبررة

لنشكر أصدقائنا على مساعدتنا.. وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

مصر ( 1 ) ضد الجابون ( 1 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

وزيرة الصحة: لا يمكن حصر عدد مصابي دلتا بلس في مصر.. فيديو

الإتفاق تم..ننفرد بنشر تفاصيل ثالث صفقة من الأهلي لسموحة مقابل حسام حسن

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ