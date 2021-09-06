بحيل بسيطة.. تخلصي من جفاف العين للأبد

هل تعانى من جفاف العين يمكنك ببعض الطرق الطبيعية التخلص من جفاف العين والحفاظ على رطوبة عينيك ويمكن أن يؤثر الجفاف على إنتاج الدموع والغدد الدهنية ، مما قد يؤدي إلى تقليل الترطيب ويسبب جفاف العين.

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في الأداء السليم للغدد الدمعية ، المسؤولة عن إنتاج السوائل التي تحافظ على ترطيب العينين

إليك جيل سريعة للتخلص من جفاف العين



تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3

وفقا لموقع femina.in تساعد الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3 في الأداء السليم لغدد العين الدمعية وتعتبر الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والمكسرات والبذور والزيوت النباتية مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في علاج جفاف العين.



إجهاد العين

يمكن أن يؤدي النظر كثيرًا إلى الشاشة دون أخذ قسط من الراحة إلى الإصابة بجفاف العين. امنح عينيك استراحة لمدة 20 ثانية بعد كل 20 دقيقة من التحديق في الشاشة مع الحفاظ على مسافة 20 قدمًا بينك وبين الجهاز الإلكتروني.

يمكن أن يساعد إبقاء عينيك مغمضتين لمدة 20 ثانية على إرخاء عضلات العين وتقليل تبخر الدموع.

يمكنك أيضًا اختيار ارتداء نظارات واقية من الضوء الأزرق أثناء العمل على الأجهزة الإلكترونية لمنع تعرض العين للأشعة فوق البنفسجية الضارة.



استخدم كمادات دافئة بانتظام

تأكد من إزالة أي مكياج على الجفون أو الرموش أو حول العينين باستخدام صابون مرطب فقط انقعى منشفة نظيفة في ماء فاتر واتركها على عينيك لمدة 5-10 دقائق.

يمكن أن يساعد الضغط الدافئ والرطب على العين في تهدئة العينين ومحاربة الإصابة بجفاف العين مرة أخرى .