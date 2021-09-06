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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يشارك متابعيه بصورة له مع ابنته.. شاهد

صدى البلد

نشر الاعلامى خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا ، صورة له مع ابنته ، من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلق الغندور قائلا “ حبيبتي نور روح قلبي بنتي الجميلة ”. 

 

و مازح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، الإعلامي الكبير عمرو أديب، عقب حلقة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الأبيض، التي أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا، ليلة أمس.

واستضاف عمرو أديب شيكابالا في برنامج الحكاية على إم بي سي مصر،، للحديث عن العديد من الأمور أبرزها تتويج الزمالك بالدوري، وأزمته الأخيرة مع جماهير الأهلي، إضافة إلى مشكلته مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: عمرو أديب استضاف ميسي وكريستيانو ومو صلاح واخيرا شيكابالا وكده ممكن يبطل إعلام بعدها".

خالد الغندو أحمد مجاهد الزمالك

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