محافظ الغربية يتفقد أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية

22 شاحنة مواد غذائية تحوي 44500 كرتونة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتي نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجاً

وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة تضم ٢٣ شاحنة مقسمة بين ٢٢ شاحنة تحتوي على ٤٤٥٠٠ كرتونة مواد غذائية جافة بوزن ١١ كيلو للكرتونة، ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وشاحنة أخرى تحتوي على عدد ٥ جهاز عرائس تحت شعار مبادرة دكان الفرح، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع هذه المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية .





كما أشاد المحافظ بالدور البارز الذي يلعبه صندوق تحيا مصر في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وذلك من خلال القوافل التي نظمها خلال الفترة الماضية وحقق نجاحاً غير مسبوق واستطاع تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي من خلال إطلاق أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة لحمايتهم من برد الشتاء.

ومن جانبها أوضحت أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه سيتم توزيع المساعدات على (الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة ٢٠٠٠٠ كرتونة، بنك الطعام ١٠٠٠٠ كرتونة، مصر الخير ٨٠٠٠ كرتونة، الأورمان ٤٠٠٠ كرتونة ومبادرة دكان الفرحة- فينوس ٢٥٠٠ كرتونة) والتي ستقوم بتوزيعها على الجمعيات القاعدية بقرى المحافظة لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن رئيس الجمهورية أطلق صباح أمس الأحد 5 سبتمبر بحضور رئيس الوزراء وعدد من قيادات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فعاليات أكبر قافلة مساعدات إنسانية في إطار احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف نحو 5 ملايين مواطن.

كما رافق المحافظ كلاً من ( حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممثلي الجمعيات الأهلية).

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