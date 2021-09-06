عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

22 شاحنة مواد غذائية تحوي 44500 كرتونة

محافظ الغربية يتفقد أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الغربية يتسلم
محافظ الغربية يتسلم قافلة صندوق تحيا مصر احتفالا باليوم خيري

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتي نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجاً

وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة تضم ٢٣ شاحنة مقسمة بين ٢٢ شاحنة تحتوي على ٤٤٥٠٠ كرتونة مواد غذائية جافة بوزن ١١ كيلو للكرتونة، ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وشاحنة أخرى تحتوي على عدد ٥ جهاز عرائس تحت شعار مبادرة دكان الفرح، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع هذه المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

محافظ الغربية يتفقد عددا من المشروعات بمركز طنطا



كما أشاد المحافظ بالدور البارز الذي يلعبه صندوق تحيا مصر في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وذلك من خلال القوافل التي نظمها خلال الفترة الماضية وحقق نجاحاً غير مسبوق واستطاع تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي من خلال إطلاق أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة لحمايتهم من برد الشتاء.

ومن جانبها أوضحت أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه سيتم توزيع المساعدات على (الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة ٢٠٠٠٠ كرتونة، بنك الطعام ١٠٠٠٠ كرتونة، مصر الخير ٨٠٠٠ كرتونة، الأورمان ٤٠٠٠ كرتونة ومبادرة دكان الفرحة- فينوس ٢٥٠٠ كرتونة) والتي  ستقوم بتوزيعها على الجمعيات القاعدية بقرى المحافظة لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن رئيس الجمهورية أطلق صباح أمس الأحد 5 سبتمبر بحضور رئيس الوزراء وعدد من قيادات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فعاليات أكبر قافلة مساعدات إنسانية في إطار احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية والتي تستهدف نحو 5 ملايين مواطن.

كما رافق المحافظ كلاً من ( حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممثلي الجمعيات الأهلية).

IMG-20210906-WA0068
IMG-20210906-WA0068
IMG-20210906-WA0069
IMG-20210906-WA0069
IMG-20210906-WA0065
IMG-20210906-WA0065
IMG-20210906-WA0067
IMG-20210906-WA0067
IMG-20210906-WA0066
IMG-20210906-WA0066
محافظ الغربية اكبر قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر الأسر ا الأكثر احتياجا تضامن الاجتماعي

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الغربية: توزيع أطباء الزمالة للعمل في بمستشفيات المحافظة

ترشيحاتنا

نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 .. اعرف كليتك

7 خطوات تواجه بها صعوبة النوم .. تعرف عليها

بعد تأجيل 16 عامًا.. سمارت تكشف عن الـ concept1 الكهربائية بمعرض ميونيخ

الصحفيين: استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 16 سبتمبر

مصر تنجح في بناء تعاون مع البنك الإسلامي بقيمة 13 مليار دولار

الأشد تحصينا.. معلومات لا تعرفها عن سجن جلبوع الإسرائيلي بعد فرار الأسرى منه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بعد قليل

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»

عبد الله السعيد يخطط لإنهاء مسيرته في الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ