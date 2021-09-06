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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان البرلمان تستعرض جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

حقوق إنسان البرلمان
حقوق إنسان البرلمان تستعرض جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية

استقبلت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب  طارق رضوان رئيس لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة.

وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر.

واكد رضوان أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ٦.٣ مليون مهاجر ويزيد على ذلك و لكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن العدد يصل الى ما يقرب من ٢٠ مليونا.

وقال النائب د ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الآنسان بمجلس النواب “  لا يزايد احد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية و في استقبال اللاجئين و المهاجرين”.

وقال إن هناك جهودا تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع حياة كريمة و هو غير مسبوق  عالميا.

وأوضح ابو العلا  أن عام ٢٠١٦ شهد تغليظ عقوبة الهجرة الغير الشرعية و حدد الفرق بين الجاني و المجني عليه ، مطالبا الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية ، مضيفا : “ الاتحاد الاوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الاوربية و مصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ و انما باعتباره مواطنا”.

وأضاف ابو العلا :"الدعم المطلوب المشاركة لدمجهم في مجال العمالة المصرية و التنمية  و مصر كانت و ما زالت حاضنة للاخوة في جميع انحاء العالم ".

وشهد الاجتماع استعراضا من جانب اللجنة برئاسة طارق رضوان للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل و انشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة و ١٦ مدينة جديدة لاستيعاب الشباب و الزيادة السكانية و خلق فرص عمل جديدة .

واستهدف الاجتماع استعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة المهاجرين الهجرة غير الشرعية اللاجئين وسائل التواصل الإجتماعي

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