أضرار الإفراط في فيتامين د ومخاطر غير متوقعة عند نقصه في الجسم.. ويمكنك الحصول عليه من هذه المصادر الطبيعية

احصلى على فيتامين د من البيض والسمك

صفار البيض يحتوي على 6000 وحدة دولية

حصوات الكلى أبرز أضرار الإفراط فى فيتامين د

يحتفي العالم بالأسبوع العالمي للتغذية لنشر التوعية بأهم الأطعمة الصحية والفيتامينات المفيدة وحجم تأثيرها على الصحة وطرق تناولها الصحيحة ومن أهم هذه العناصر الغذائية فيتامين د حيث يلعب دورًا مهمًا في الجسم، يشترك مع الجهاز الهضمي لمساعدة الأمعاء على امتصاص الكالسيوم ، وهو أمر حيوي لبناء والحفاظ على عظام قوية وصحية.

يحصل الجسم على فيتامين د بشكل أساسي من التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة المحددة ويجب على أي شخص يتناول مكملات فيتامين د التأكد من أنه يستهلك كمية كافية من المغنيسيوم ، حيث يعمل هذا المعدن مع الغدد الدرقية لتنشيط فيتامين د.

أطعمة تحتوي على فيتامين د

سمك طازج



الأسماك خاصة الأنواع الدهنية فهي تحتوي على كمية جيدة من فيتامين د كما تمنح الجسم قدر جيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تحتوي الرنجة على معظم فيتامين د لكن الأنواع الأخرى مثل السلمون وسمك السلور والسردين والماكريل والأسماك الزرقاء غنية أيضًا بهذا الفيتامين الأساسي ويمكن للأشخاص الذين لا يأكلون الكثير من الأسماك اختيار مكملات زيت السمك ، التي توفر فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية في شكل يعتبره البعض أكثر قبولا.

صفار البيض

يعد البيض الكامل مصدر جيد آخر ، فضلاً عن كونه طعامًا مغذيًا رائعًا، بينما يوجد معظم البروتين الموجود في البيض في البيض ، توجد الدهون والفيتامينات والمعادن في الغالب في صفار البيض.

يحتوي صفار بيضة واحد نموذجي على 37 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 5٪ من القيمة اليومية DV

تعتمد مستويات فيتامين د في صفار البيض على التعرض لأشعة الشمس ومحتوى فيتامين د، بالإضافة إلى ذلك وقد يحتوي بيض الدجاج الذي يتناول علفًا غنيًا بفيتامين د على ما يصل لـ 6000 وحدة دولية من فيتامين د .

أضرار الإفراط فى فيتامين د

يصنف فيتامين د من أهم أنواع الفيتامينات التى تحمى الجسم من عدد كبير من الأمراض، ولكن مع الأسف هناك الكثير من المعلومات المهمة التى نعرفها عنه مما يتسبب في عدم تمكننا من الاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وحسبما جاء فى موقع “ eat this not that” فإن الإفراط في تناول فيتامين د، يمكن أن يصيبك بمجموعة من الأمراض الخطيرة.

فرط كالسيوم الدم

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، لهذا السبب يقول الكثير من الناس إن فيتامين د مهم للاستهلاك عندما تكبر نظرا لطبيعة أن الكالسيوم معدن يقوي العظام.

وطبقا لمعهد الوطني للصحة، فإنه إذا كنت تستهلك الكالسيوم بشكل مفرط فقد يكون جسمك معرضا لخطر الإصابة بفرط كالسيوم الدم.

الشعور بالغثيان

الشعور بالغثيان والقيء كلاهما من الأعراض التي تأتي مع تناول الكثير من فيتامين د وفرط كالسيوم الدم.

الشعور بالتعب

يمكن إلقاء اللوم على مكمل فيتامين د ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى الشعور بالتعب، الذي يرتبط أيضا بفرط كالسيوم الدم.

الشعور بالانزعاج

يعد الشعور بالانزعاج والتهيج من الأعراض الشائعة لفرط كالسيوم الدم وتناول الكثير من فيتامين د وإذا كان هذا شيئا تشعر به بانتظام أثناء تناول مكمل فيتامين "د"، فقد يكون الوقت قد حان لبدء تقييم استهلاك فيتامين "د" والتأكد من عدم المبالغة فيه.

تكون حصوات الكلى

يعد تكون حصوات الكلى من أخطر الآثار الجانبية لفرط كالسيوم الدم، ووجدت إحدى الدراسات الحديثة أنه عندما يعاني الجسم من زيادة في الكالسيوم فإن حوالي 2100 ملليجرام يوميا، فإن خطر الإصابة بحصوات الكلى يكن كبيرا.

أضرار نقص فيتامين د؟

يتسبب التعرض للعديد من الظروف التي تجعلك لا تحصل فيها على ما يكفي من فيتامين د، كأن يكون تعرضك للشمس محدودا، وكذلك فإن الأطعمة التي توفر فيتامين د قليلة مثل البيض والأسماك والفطر وحليب الصويا المدعم وعصير البرتقال.

وللحصول على كمية كافية من فيتامين د من الشمس، تحتاج إلى تعريض بشرتك لأشعة الشمس مرتين في الأسبوع لمدة 5 إلى 30 دقيقة ين الساعة 10 صباحا و4 مساء، وإذا وجدت أنك تحصل على ما يكفي من خلال المصادر الغذائية بالإضافة للتعرض شبه المنتظم لأشعة الشمس فمن المحتمل أنك لست بحاجة إلى المكملات الغذائية المباعة فى الصيدليات.

