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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وحالة الطقس وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر
يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7سبتمبر ، 30 محرم  1443  هجرية.

 

حار رطب نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7 -9-2021
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بمعدل قرش واحد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية أول الأسبوع الجاري.

 

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر
ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

792 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر2021
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، استقرارا  خلال التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت،  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر بسوق العبور
يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها، حيث ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضراوات مع ثبات الفاكهة.

 

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

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