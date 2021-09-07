شاهد.. ضبط 4 مسلحين لسرقتهم سيارة نقل بضائع بالغربية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة تاجر بالغربية والاستيلاء على سيارته النقل بحمولتها وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من تاجر دواجن - مقيم بدائرة المركز قرر بأنه حال قيادته سيارته النقل محملة بعدد 28 قفص بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بمجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء يستقلون دراجة نارية (تروسيكل) قاموا بإيقافه والاستيلاء على سيارته كرهاً عنه ، وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب والعثور على الأقفاص ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية توصلت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

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تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على طبنجة - فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة ".

واعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما - الدراجة المستخدمة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.