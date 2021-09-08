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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عثروا على طيور نافقة بالطرق وبحدائق منازلهم.. بريطانيون يتوقعون وباءً يهاجم بلادهم|صور

نفوق عشرات الطيور
نفوق عشرات الطيور في بريطانيا

حالة من الخوف و القلق تسيطر على المواطنين في بريطانيا بعد العثور على طيور نافقة على الطريق و في الحدائق الخاصة بالمنازل، و بدأت وتيرة القلق تتصاعد بين الناس خوفاً من انتشار مرض غريب يتسبب في مقتل الطيور .  

 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن رواد التواصل الإجتماعي في مدينة ويلز في بريطانيا، قاموا بنشر صور لطيور مختلفة نافقة و واقعة على الطرق وكأنها أصيبت بالإغماء وتوفيت في الحال.

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بدء موسم رصد وتسجيل الطيور المهاجرة من أوروبا .. فيديو

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بعد وفاة طفل في الهند.. أعراض ومضاعفات إنفلونزا الطيور

 

على مدار الأسبوعين الماضيين عثر سكان مدينة ويلز البريطانية، على حمام وأنواع مختلفة من الطيور ميتة على الطريق وعثر آخرون على طيور نافقة في منزلهم، بعض المواطنين لم يكترثوا للأمر إلا أن البعض الآخر اعتقد أن أنفلونزا الطيور تعود لمهاجمة بريطانيا بشكل شرس واعتبروا أن تلك الطيور النافقة هي البداية . 

قام أحد سكان المدينة في البداية بنشر صورة للطيور التي عثر عليها في حديقة منزله، إلا أنه وجد أن هناك سيلاً من التعليقات لسكان نفس الحي يخبرونه أنهم عثروا على عشرات الطيور الملقاة على الأرض و لا يدرون ما السبب .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس المدينة السابق أكد أنه يأمل أن أحدهم قام بتسميم تلك الحيوانات، و أن ما حدث هو حادث عابر و ليس اجتياحا جديدًا لإنفلونزا الطيور لبريطانيا . 
 

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قلق خوف طيور طيور نافقة الحدائق بريطانيا

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