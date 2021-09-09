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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاحن خارق.. فيفو تستعد لإطلاق الإصدار العالمي من هاتف iQOO 8 Pro قريبا

هاتف فيفو الذكي iQOO
هاتف فيفو الذكي iQOO 8 Pro

أطلقت شركة Vivo فيفو الصينية، هاتفها الذكي الجديد iQOO 8 Pro للأسواق الصينية الشهر الماضي بإمكانات متميزة، وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية لبصمات الأصابع، فيما تستعد الآن لإطلاق الإصدار العالمي للهاتف الذكي فى الهند قريباً بعد أن تم رصده على منصة Geekbench لتقييم الأداء.

كشفت منصة تقييم الأداء العالمية Geekbench، عن المواصفات الرئيسية لهاتف فيفو الذكي  iQOO 8 Pro، والذي يتميز بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 888 +، كما سيدعم الهاتف الذكي تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، بحسب ما تم ذكره من قبل موقع "Gizmochina" التقني.

 

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مميزات هاتف فيفو iQOO 8 Pro

 

ووفقاً لمنصة Geekbench لتقييم الأداء، فقد حقق الهاتف الذكي من فيفو نجاحاً كبيراً فى تحقيق النتائج أحادية ومتعددة النواة، حيث حصل هاتف فيفو الذكي iQOO 8 Pro على 1098 نقطة أحادية النواة و 3594 نقطة متعددة النواة، وقد تم رصد الهاتف برقم طراز i2017، يحمل الاسم الرمزي "Lahaina"، كما تم رصد الهاتف الذكي مؤخراً على موقع Google Play Console.

وسيتميز الهاتف الذكي من فيفو iQOO 8 Pro بحسب ما تم رصده في قائمة Google Play Console، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، والتي تأتي بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض QHD+، كما تأتى بكثافة كبيرة تبلغ 440 بكسل لكل بوصة.

ولمحبي التصوير، فمن المتوقع أن يحتوي هاتف فيفو iQOO 8 Pro، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 جيجا بايت، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

وسيمتلك هاتف فيفو الذكي iQOO 8 Pro بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع سلكياً بقوة كبيرة تبلغ 120 واط، كما تدعم تقنية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط.

وسيعمل الهاتف الذكي iQOO 8 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 888 + SoC، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيتم تشغيل الهاتف الذكي من فيفو بنظام تشغيل أندرويد 11.

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