أخصائي التغذية العلاجية تكشف عن مراحل مهمة لكورس التخسيس

قالت نهال حافظ، إخصائية التغذية العلاجية، أن معظم من يعانون من مرض السمنة، يعانون من شراهة الأكل، مؤكدا أنهم يقومون بالأكل في كل الأحوال سواء في السعادة أو الحزن.

أن الجسم له 3 مراحل للتخسيس، مشيرا إلى أن هناك مراحل هامة للتخسيس، أول مرحلة تعتمد على خفض معدلات الدهون بالجسم، وبعدها مرحلة حرق الدهون وهي من أعصب المراحل وبعدها مرحلة ثبات الوزن.

كشفت الدكتورة نهال حافظ أخصائية تغذية علاجية ، تفاصيل كورس غذائي للمرأة العاملة من أجل فقدان الوزن ومنع مخاطر السمنة .



وأضاف نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام "المذاع على قناة "صدى البلد "، :" يتم وضع القهوة الخضراء في كورس المرأة العاملة لانقاص الوزن بديل من الشاي والقهوة الطبيعية".



وتابعت نهال حافظ :"يتم توفير السكر الدايت في كورس المرأة العاملة، بالإضافة إلى كبسولات الأناسيليوم لسد الشهية".



واكملت نهال حافظ:" تناول الوجبات خارج المنزل أمر غير صحي بشكل كبير وتجعل الفرد أكثر عرضة لمخاطر السمنة ".

ولفتت نهال حافظ:" تناول الأطعمة غير النظيفة من الشارع تزيد من هرمون الأنسولين وتجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر ".