القوافل الطبية تجوب قرى ونجوع حياة كريمة بأسوان والأهالى: نشكر الرئيس السيسي..فيديو

الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والنماء والرخاء بقيادة ربان سفينة مصرنا الحبيبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتسعى جاهدة للاهتمام ببناء الإنسان جنباً إلى جنب مع توفير الخدمات المتعددة والارتقاء بها لخلق حياة كريمة للمواطنين .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر " صدى البلد " على الجهود والأنشطة التى تنفذها إحدى الفعاليات التابعة لحياة كريمة بقرى الريف المصرى داخل محافظة أسوان وهى القوافل الطبية العلاجية المجانية لتمثل سلسلة من الخدمات الطبية والصحية المتنوعة التى تقدم للمواطنين بالقرى والنجوع والمناطق المحرومة المختلفة وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية .

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وأشار محمد محمود - أحد مواطنى قرية الكاجوج بكوم أمبو بأن القوافل الطبية هى قوافل إنسانية لخدماتها الجليلة التى تقدمها بالمجان للبسطاء ، ومن أسوان أقصى الجنوب نقدم خالص التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي ، ووزارة الصحة والوزيرة والعاملين ، وكل من يعمل بقطاع الصحة لهذه المبادرة التى تتواجد داخل القرى لتقديم خدمات مختلفة وحياة كريمة لنا ، والناس الغلابة بتأخذ الحاجة بالمجان ، فبارك الله فيكم .

بينما رحب أحمد منصور - من أهالى الكاجوج بالقافلة الطبية بالمبادرة التنموية والتى تقدم خدمات مختلفة حيث تم إجراء الكشف لى ، وكشفت عظام وأذن وحنجرة وباطنة بالمجان ، كما يتم صرف العلاج بالمجان أيضاً ، والناس بالبلد مبسوطة وتشكر مبادرة رئيس الجمهورية للإهتمام بالمجتمع القروى ، وهو الذى يحس ويشعر بينا فى تحقيق التنمية والقوافل الطبية وحياة كريمة ، ونشكر الدولة وجهات الاختصاص ، ونحن ناس أقل حاجة تفرحنا ، وتستمر ويستمر هذا الدعم والمساندة ، وأنت يا ريس معانا ومع الشعب ، وأحنا معاك والشعب كله معاك وربنا يكرمك ، ونتمنى الدوام .

فيما أشار الدكتور طارق صبيح منسق القوافل الطبية العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة بأسوان بأنه فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " يتم تنظيم القوافل الطبية حيث تم تنفيذ أعمال القافلة على مدار يومين عمل على التوالي داخل كل قرية ، وكل منطقة ، ويسبقها يوم إعداد ، ونحن نعمل على مدار الأسبوع ، وتستهدف القوافل الطبية توصيل الخدمة الصحية لأهلنا وناسنا في المناطق الأكثر إحتياجاً والقرى المحرومة والتي لا توجد بها خدمة طبية متكاملة ، نصل لهم فى محل إقامتهم

وأوضح الدكتور طارق بأن القافلة الطبية تعتبر مستشفى ميدانى متحرك يضم 10 تخصصات طبية مختلفة و 2 معمل للطفليات والدم وصيدلية والأشعة العادية ، والكشف والعلاج بالمجان ، وأننا نبدأ يومنا في القافلة الطبية بعمل ندوة تعريفية وتوعوية وتثقيفية للأهالى بالقرية التي يتم تنظيم القافلة بها ، ونتحدث في جميع الأمور الصحية والطبية التي تخص الأهالى والمتعلقة بالوقت والزمان مثل كيفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وتنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعة ، وفيرس سى وختان الإناث ، والمبادرات الرئاسية وأهميتها مثل مبادرة صحة المرأة والجنين ومبادرة مقاومة الأنيميا والتقزم ، عمل ندوات صحية لجميع الموجودين.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور ثابت يوسف فاخورى أستشارى جراحة عامة بأننا نعمل في القوافل الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان ضمن مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة " ، وأننا نستقبل حالات قسم الجراحة ، ونقوم بتشخيصها ونعطى العلاج اللازم ، وباقى الحالات التى تحتاج إلى تدخلات جراحية يتم تحويلها على مستشفيات وزارة الصحة والمستشفى الجامعى ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والطبية لهم .

فيما أشار الدكتور مدحت الدالى أخصائى أنف وأذن وحنجرة بقوافل صحة أسوان بأننا نقدم خدمات طبية متنوعة لأهل بلدنا ، ويكون ملحق بالقوافل الطبية العلاجية صيدلية متنقلة تضم 130 صنف ، ومختبر ، وجهاز أشعة متنقل ، بجانب الخدمات الطبية العلاجية السريعة للحالات المرضية المختلفة ، ولو إحتاج المريض تدخل أعلى يتم إعطاؤه خطاب من القافلة الطبية للمستشفى ، ويتم تحويله لأقرب مستشفى ، ويتم عمل علاج على نفقة الدولة لو تطلب الأمر ذلك ، ويتم متابعة حالته لحين تماثله للشفاء بإذن الله .

بينما قالت الدكتورة فاطمة جمعة - طبيب نساء بأن القوافل الطبية تعتبر مستشفى ميداني متنقل حيث يضم عيادة نساء وتوليد تشمل أشعة تلفزوينية ، وإشاعات مجانية وأكس ريه ، وكل حاجة تتم بالمجان منذ دخول المريض فى العيادات وحتى تلقيه للعلاج ، ويتم التحويل على أقرب مستشفى لنا وهى مستشفى كوم أمبو المركزى ، يأخذ المريض كل الخدمات الطبية المتواجدة من تحاليل وإشاعات وصرف للأدوية ، وحتى العمليات الجراحية يتم التحويل بواسطة الأخصائيين المتواجدين بالقافلة ، وتتم بالمجاني .

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