15 وفاة و7813 إصابة.. اعرف اخر تطورات تفشي كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة عن وفاة 15 شخصا وإصابة 7813 آخرين بفيروس كورونا آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 672 إصابة تعد خطيرة منها 245 إصابة حرجة، بينما يوجد 173 مريضا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت المستشفيات الأهلية الإسرائيلية السبعة التي أضربت الأسبوعين الماضيين، العودة إلى ممارسة أنشطتها العادية، بعد التوصل إلى تفاهم مع وزارة المالية الإسرائيلية بشأن تلقي الأموال التي وعدت بها.





وبحسب التفاهمات بين مديري المستشفيات ومديري وزارتي الصحة والمالية، ستتلقى المستشفيات 960 مليون حتى بنهاية العام.

وقالت المستشفيات إن فريقًا مشتركًا من وزارتي الصحة والمالية والمستشفيات سيتوصل لاتفاق بشأن ميزانية العام المقبل حتى مطلع تشرين ثاني المقبل.



وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ردًا على الاتفاق وعودة عمل المستشفيات "أنا سعيد بنهاية اضراب المستشفيات الخاصة والعودة إلى العمل بشكل كامل، أعرف الاحتياجات وأفهمها وقد توصلنا إلى اتفاقات".



وأضاف هوروفيتش: "للمرة الأولى منذ قيام الدولة، تمكنت من وضع ميزانية مباشرة للمستشفيات الخاصة في ميزانية الدولة وسنتخذ مزيدًا من الخطوات بهدف تعزيز نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي".



منذ حوالي أسبوعين، تعمل المستشفيات العامة، هداسا، شعاري تسيديك ، لانيادو، معيان هيشواع ومستشفيات الناصرة بشكل جزئي كما تظاهرت طواقمهم الطبيّة، يوم الخميس، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس احتجاجًا على عدم تطبيق وزارتي المالية والصحة الاتفاق الموقع معهم. وتم إغلاق المستشفيات في الصباح لمدة ساعتين.



والمستشفيات التي أضربت هي "هداسا" و"شعاري تسيديك" في القدس، و"معييني عيشوعا" في بني براك، و"لنيادو" في نتانيا، والمستشفى الإنجليزية، والعائلية المقدسة (الإيطالي) وسانت فنسنت دي بول (الفرنسي) في الناصرة.